«Новатэк» выиграл аукцион по газовым активам «Алросы»

«Геотрансгаз»

«Новатэк» выиграл аукцион по покупке газовых активов «Алросы». Как говорится в сообщении «Новатэка», цена продажи активов – 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании – по итогам аукциона составила 30,3 млрд руб. Помимо «Новатэка» в торгах принимало участие ООО «Статус» (структура Газпромбанка), уточнила «Алроса».

«Геотрансгаз» владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка, ресурсный потенциал которого по состоянию на 31 декабря 2017 г. оценивался в 436 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). За прошлый год на участке было добыто 1,6 млрд куб. м газа и 185 000 т конденсата. Уренгойская газовая компания владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка, ресурсный потенциал которого составлял 650 млн бнэ (данные на конец декабря прошлого года). Суммарные запасы компаний оцениваются в 164 млрд куб. м газа и 21 млн т газового конденсата.

По словам предправления «Новатэка» Леонида Михельсона, одним из приоритетов компании является поддержание уровня добычи в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) вблизи транспортной и перерабатывающей инфраструктуры «Новатэка». «Береговой и Усть-Ямсовейский участки полностью соответствует этим критериям, это активы с качественными запасами, для нас это выгодное приобретение», – добавил Михельсон.

«Мы удовлетворены результатами аукциона. Финальная цена полностью соответствует нашим ожиданиям и рыночной оценке этих активов», − сказал гендиректор «Алросы» Сергей Иванов. Он отметил, что доволен тем, что активы приобрел стратегический инвестор, который хорошо понимает специфику производства.

По итогам прошлого года «Новатэк» снизил добычу газа на 6,3%, отметил аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко. «В этих обстоятельствах понятны планы восстановить, а возможно, и укрепить свои позиции и на внутреннем рынке газа, с чем и связаны приобретения. Учитывая, что на Береговом лицензионном участке добыча уже ведется, можно предположить, что этот актив будет разрабатываться в ближайшей перспективе», – считает он.

О проведении аукциона на непрофильные газовые активы «Алроса» сообщила 25 декабря 2017 г. «Геотрансгаз» и Уренгойская газодобывающая компания были выставлены на торги единым лотом, стартовая цена активов была назначена в 30 млрд руб. Шаг аукциона составлял 100 млн руб., таким образом, цена со стартовой поднималась трижды.

Ходатайства на приобретение активов подавали пять компаний, в том числе три структуры «Роснефти». Но 10 января «Роснефть» сообщила о том, что ее инвестиционный комитет принял решение не участвовать в аукционе. В итоге в срок до 10 января задаток внесли «Новатэк» и ООО «Статус».

Ранее ФАС сообщала, что нашла в условиях аукциона на газовые активы «Алросы» признаки ограничения конкуренции. Жалобу подала «Роснефть». В компании заявили, что условия аукциона не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей. Позже «Роснефть» отозвала из ФАС свою жалобу на действия «Алросы» при проведении аукциона.

По общим правилам и деловым обычаям проведения аукционов количество шагов участников не может быть ограничено, напоминает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но для признания аукциона состоявшимся должен присутствовать сам факт торгов, напоминает юрист. «В данном случае все формальности соблюдены: присутствие более чем одного участника, каждый сделал минимум один шаг на повышение. Этого достаточно для того, чтобы признать торги состоявшимися, а оспаривать их результаты в дальнейшем оснований не было», – говорит Горбунов.