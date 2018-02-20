Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Недра на продажу

«Роснефть» продает долю в бывшем месторождении ТНК-ВР

Компания ищет инвестора для Сузунского месторождения
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Госкомпания «Роснефть» продолжает искать партнеров в свои проекты. В конце прошлого года она начала переговоры о продаже до 49% в газовом месторождении «Роспан» (запасы более 1 трлн куб. м газа, в 2013 г. она получила его, купив ТНК-ВР). Теперь очередь дошла до другого проекта, доставшегося от ТНК-ВР, – «Сузуна». Сейчас «Роснефти» через кипрскую Novy Investments lim. принадлежит 100% АО «Сузун».

Компания владеет тремя лицензиями на разработку Восточно-, Западно- и Южно-Сузунского месторождений в Красноярском крае с запасами в 56,9 млн т нефти и 40,8 млрд куб. м газа (на начало 2017 г.).

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