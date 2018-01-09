Добыча на Ванкорском месторождении «Роснефти» упала на 15%

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Евгений Разумный / Ведомости

Добыча на Ванкорском месторождении «Роснефти» в 2017 г. упала на 3,1 млн т (-15% к 2016 г.) до 17,6 млн, следует из данных ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс».

В целом добыча компании за год снизилась на 0,9% до 209,3 млн т (на 4,3% до 66,5 млн т выросла добыча на главном активе компании – «Юганскнефтегазе»). Расположенный на севере Красноярского края Ванкор – крупнейшее из открытых и введенных в эксплуатацию месторождений в России за последние 25 лет, указывала «Роснефть» в 2009 г., когда месторождение только было запущено.

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