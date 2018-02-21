Qatar Airways готова заказать сверхзвуковой пассажирский самолет

Michael Probst / AP

Авиакомпания Qatar Airways (принадлежит правительству Катара) выразила горячий интерес к развитию сверхзвуковых пассажирских перевозок и даже готова быть стартовым заказчиком нового лайнера, сообщает flightglobal.com.

Речь, по данным сайта, идет о стартапе под названием Boom Aerospace, он базируется в Денвере, штат Колорадо, США. Компания сейчас работает над небольшим самолетом – вместимостью примерно 45 кресел и дальностью полета 8300 км, – который будет способен достигать 2,2 Маха (на крейсерской высоте примерно соответствует скорости 2300 км/ч). Самолет ожидается к 2023 г. В прошлом году стартап привлек $41 млн венчурного капитала и $10 млн – от Japan Airlines. В нынешнем году Boom предполагает продемонстрировать действующую модель сверхзвукового самолета – размером в треть от реального. Первый сверхзвуковой полет модели намечен на следующий год.

По данным Boom, в мире существует примерно 500 маршрутов, на которых можно было бы использовать сверхзвуковую пассажирскую авиацию, рынок мог бы переварить 1000 сверхзвуковых самолетов бизнес-класса. Стартап утверждает, что предварительно договорился о 76 таких самолетах.

О намерении развивать сверхзвуковую гражданскую авиацию и об усилиях частных разработчиков в этой области заявил гендиректор Qatar Airways Акбар аль-Бакер на церемонии передачи авиакомпании первого Airbus 350-1000: «Qatar Airways была бы очень заинтересована в таком проекте. Мы не возражали бы против того, чтобы стать стартовым заказчиком сверхзвукового лайнера».

Аль-Бакер, правда, предупредил, что речь пока не идет о заказах – нужен тщательный анализ, и в особенности это касается двигателей, производитель которых еще до конца не определен. По данным Boom, для полета модели будут использоваться три General Electric J85, хорошо известные двигатели преимущественно военного назначения.

Акбар аль-Бакер предупредил, что даже если Qatar Airways, прояснивши для себя все детали, все-таки сделает заказ, он будет небольшим.

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