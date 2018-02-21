Qatar Airways готова заказать сверхзвуковой пассажирский самолет

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Michael Probst / AP
Авиакомпания Qatar Airways (принадлежит правительству Катара) выразила горячий интерес к развитию сверхзвуковых пассажирских перевозок и даже готова быть стартовым заказчиком нового лайнера, сообщает flightglobal.com.
Речь, по данным сайта, идет о стартапе под названием Boom Aerospace, он базируется в Денвере, штат Колорадо, США. Компания сейчас работает над небольшим самолетом – вместимостью примерно 45 кресел и дальностью полета 8300 км, – который будет способен достигать 2,2 Маха (на крейсерской высоте примерно соответствует скорости 2300 км/ч). Самолет ожидается к 2023 г. В прошлом году стартап привлек $41 млн венчурного капитала и $10 млн – от Japan Airlines. В нынешнем году Boom предполагает продемонстрировать действующую модель сверхзвукового самолета – размером в треть от реального. Первый сверхзвуковой полет модели намечен на следующий год.
По данным Boom, в мире существует примерно 500 маршрутов, на которых можно было бы использовать сверхзвуковую пассажирскую авиацию, рынок мог бы переварить 1000 сверхзвуковых самолетов бизнес-класса. Стартап утверждает, что предварительно договорился о 76 таких самолетах.
О намерении развивать сверхзвуковую гражданскую авиацию и об усилиях частных разработчиков в этой области заявил гендиректор Qatar Airways Акбар аль-Бакер на церемонии передачи авиакомпании первого Airbus 350-1000: «Qatar Airways была бы очень заинтересована в таком проекте. Мы не возражали бы против того, чтобы стать стартовым заказчиком сверхзвукового лайнера».
Аль-Бакер, правда, предупредил, что речь пока не идет о заказах – нужен тщательный анализ, и в особенности это касается двигателей, производитель которых еще до конца не определен. По данным Boom, для полета модели будут использоваться три General Electric J85, хорошо известные двигатели преимущественно военного назначения.
Акбар аль-Бакер предупредил, что даже если Qatar Airways, прояснивши для себя все детали, все-таки сделает заказ, он будет небольшим.
Как живет Катар
Aliraza Khatri's Photography / Getty Images
Катар – государство на Ближнем Востоке, расположенное в северо-восточной части Аравийского полуострова. Площадь – 12 000 кв. км. Население – 2,2 млн человек (данные Всемирного банка на 2015 г.). В столице Дохе проживает около 400 000 человек. Для сравнения: площадь южного соседа и крупнейшего государства на Аравийском полуострове, Саудовской Аравии, – 2,15 млн кв. км, население – 31 млн человек. На фото: искусственный остров «Жемчужина Катара» в Дохе – землю на этом острове разрешили покупать иностранцам лишь в последние годы
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QATARI MINISTRY OF INFORMATION / AFP
Добыча нефти ведется в стране с 1935 г. (на фото: первый нефтепровод, построенный в 1955 г.). Катар – член ОПЕК с 1961 г. Доказанные запасы нефти – 2,7 млрд т – 1,5% от общемировых, а у Саудовской Аравии 36,6 млрд т – 15,7% общемировых
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Wikipedia
При этом Катар – крупнейший экспортер СПГ в мире. В 2016 г. страна экспортировала примерно 77,2 млн т СПГ – треть мировых поставок, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные International Gas Union. По запасам газа Катар третий в мире после Ирана и России – 24,5 трлн куб. м, большинство газа сосредоточено в офшорном Северном месторождении (данные BP)
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Olivier Polet / Corbis via Getty Images
По данным Всемирного банка на 2015 г., ВВП Катара – $164,6 млрд (2015 г.), экспорт – $77,3 млрд, при этом доля нефтегаза в нем составляет 37%. ВВП на душу населения – $68 765 (данные ОПЕК). У соседних ОАЭ – $38 649, Саудовской Аравии – $21 061. В рейтинге Doing Business у Катара 83-е место, из соседей он уступает ОАЭ (26-е), Бахрейну (63-е) и Оману (66-е)
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Tech. Sgt. Terrica Y. Jones/U.S. Air Force/REUTERS
В Катаре находится крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США. На ней базируется 120 самолетов, включая бомбардировщики B-52 Stratofortress (на фото). США разместили их в Катаре в апреле 2016 г. для борьбы c террористами «Исламского государства» (запрещено в России)
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Wikipedia
База ВВС США расположена примерно в 30 км к юго-западу от Дохи, численность контингента – 11 000 военных (данные CNN). С нее осуществляются вылеты в Ирак, Сирию, Афганистан и другие страны
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Faisal Al Nasser / REUTERS
Крупнейшие публичные компании страны по размеру выручки в 2016 г.: Qatar National Bank ($11,7 млрд, капитализация $37,7 млрд, его офис на фото), Ooredoo Telecom ($8,9 млрд, капитализация $9,1 млрд), Commercial Bank of Qatar ($1,7 млрд, капитализация $3,4 млрд). Данные рейтинга Forbes «Крупнейшие публичные мировые компании - 2017»
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Mohammed Dubbous / REUTERS
Один из крупнейших арабских телеканалов Al Jazeera родом из Катара. По данным телекомпании, его смотрят 310 млн домохозяйств в 100 странах, вещание ведется на нескольких языках. У телеканала 70 редакций по всему миру, в том числе и в Москве
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Naseem Zeitoon / REUTERS
В конце ноября - начале декабря 2022 г. в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. На фото: строительство стадиона в Дохе
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Михаил Метцель/ТАСС
Крупнейшая сделка компании из Катара на российском рынке – покупка суверенным инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA) совместно с Glencore 19,5%-ной доли в «Роснефти». Сумма сделки, объявленной в конце 2016 г., составила 10,2 млрд евро (на фото президент России Владимир Путин, главный исполнительный директор Glencore International Айвен Глазенберг и глава QIA Аль Тани – слева направо). В начале июня стало известно, что фонд ведет активные переговоры о покупке 25%-ной доли в Независимой нефтегазовой компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова, рассказали «Ведомостям» четыре источника
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Kamran Jebreili / AP
Крупнейшая авиакомпания страны Qatar Airways сообщила 5 июня, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию, передает Reuters. До этого полеты в Катар собрались прекращать эмиратские компании FlyDubai и Emirates, Air Arabia и базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways
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Ian Cumming / Getty Images
В краткосрочной перспективе Катар, располагающий существенными ресурсами, легко переживет кризис (летом с этим государством разорвали дипломатические отношения несколько стран), отмечают в отчете аналитики Citigroup. Однако нынешнее противостояние они считают потенциально более опасным, чем разрыв дипломатических отношений рядом стран с марта по ноябрь 2014 г., поскольку сейчас уже применены экономические меры вроде отмены авиарейсов и закрытия границ. На фото торговый центр в Дохе
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Cultura RM Exclusive / Lost Horizon Images / Getty Images
В долгосрочной перспективе в Катаре могут вырасти цены на продовольствие, так как большая его часть импортируется по земле через Саудовскую Аравию, считают в Citi. Аналитики прогнозируют замедление роста экономики, сильно зависящей от строительства, которому нужны зарубежные компоненты и рабочая сила (в том числе для возведения объектов для ЧМ-2022). По их мнению, пострадает и банковский сектор, в котором внешняя задолженность и так выросла до $105 млрд (при валютных резервах ЦБ $34 млрд). Потери понесет бизнес Qatar Airways