«Ростех» снизит долю в «Камазе» до 43%

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов Андрей Епихин / ТАСС

«Ростех» планирует передать Республике Татарстан до 6% акций «Камаза» в обмен на активы в этом регионе, передал ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Сейчас у «Ростеха» 49,9% «Камаза». По словам Чемезова, конкретная доля обсуждается с руководством Татарстана. «Мы, в свою очередь, должны подобрать предприятия в Казани, которые бы представляли для нас интерес. Естественно, сделаем оценку и обменяем на пакет «Камаза», – сказал Чемезов.

«Пока все на стадии обсуждения и проработки вопроса», – сказал только представитель президента Татарстана. Представитель «Ростеха» подробности не раскрыл. Представитель Daimler (у него 15% «Камаза») отказался комментировать транзакции других акционеров. Представитель «Камаза» от комментариев отказался.

«Незначительное уменьшение пакета «Ростеха» в «Камазе» практически никак не повлияет на возможности корпорации участвовать в жизни автогиганта, – комментирует источник, близкий к «Ростеху». – При этом корпорация получает доступ к другим интересным для бизнеса активам в регионе. Одновременно это большой плюс для властей Татарстана, которые усиливают влияние на «Камаз» как одно из ключевых предприятий республики».

«Камаз» – крупнейший производитель грузовиков в России. В 2017 г. выручка компании, по предварительным данным, увеличилась на 17% до 155,9 млрд руб., чистая прибыль – вчетверо до 2,5 млрд руб.

Снижение доли нужно для того, чтобы у «Ростеха» не было контроля в компании, поясняют «Ведомостям» человек, знакомый с чиновниками Татарстана, и человек, близкий к одному из акционеров «Камаза». По условиям соглашения между основными акционерами «Камаза» ни у кого из них не должно быть контроля в «Камазе», напоминает один из них. У «Ростеха» хоть и 49,9% акций, но из-за наличия «спящих» акционеров «Камаза», не участвующих в голосовании, у госкорпорации, по сути, контроль в «Камазе» – об этом предупредили аудиторы, отмечает собеседник. За последние 4 года кворум на годовых собраниях акционеров «Камаза» не превышал 92,66%. То есть фактически для контроля достаточно и 46,4%.

Daimler наращивать свою долю не планирует, знает один из источников «Ведомостей». В условиях антироссийских санкций это даже не обсуждается, замечает он. Ранее Daimler вел переговоры о покупке доли в «Камазе» у консорциума инвесторов под управлением Рубена Варданяна, но стороны не сошлись в цене. В 2017 г. консорциум перевел свои акции «Камаза», которые консолидировали (23,54%) из Кипра в Россию – их получило российское ООО «Автоинвест». Продавать эти акции консорциумом пока не планируется, говорит собеседник «Ведомостей». Нет планов и по покупке доли, которую может передать «Ростех» Татарстану, отмечает он.

В подготовке статьи участвовал Виталий Петлевой