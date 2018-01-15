Человек с «Камаза» вместо человека с «Уралвагонзавода»

Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Человек недели: Сергей Когогин

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Созданный кандидатом в президенты Владимиром Путиным общественный избирательный штаб – структура, конечно, не практическая, а чисто символическая. Его задача, с одной стороны, убедить избирателей в том, что «главного кандидата» поддерживают лучшие люди страны, а с другой – продемонстрировать приоритеты его политики на четвертый президентский срок.

Весьма символичны и фигуры трех сопредседателей штаба. Два из них – руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев – олицетворяют важнейшие для россиян проблемы образования и здравоохранения, а заодно и заботу Путина о детях. Но наиболее многомерным символом оказался третий сопредседатель – гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.

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