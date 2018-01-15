Человек с «Камаза» вместо человека с «Уралвагонзавода»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Созданный кандидатом в президенты Владимиром Путиным общественный избирательный штаб – структура, конечно, не практическая, а чисто символическая. Его задача, с одной стороны, убедить избирателей в том, что «главного кандидата» поддерживают лучшие люди страны, а с другой – продемонстрировать приоритеты его политики на четвертый президентский срок.
Весьма символичны и фигуры трех сопредседателей штаба. Два из них – руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев – олицетворяют важнейшие для россиян проблемы образования и здравоохранения, а заодно и заботу Путина о детях. Но наиболее многомерным символом оказался третий сопредседатель – гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}