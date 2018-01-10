Штаб Путина возглавили педагог, медик и промышленник

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на Казанском вокзале Москвы Артем Геодакян / ТАСС

Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина возглавили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев. Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов.

Когогин рассказал «Интерфаксу», что будет отвечать за экономические вопросы, Румянцев – за работу с доверенными лицами, Шмелева – за интернет и СМИ. Путину уже передан список из 264 доверенных лиц, по которым проведена документальная проверка, сообщил Румянцев ТАСС, всего же подобрано 600 кандидатур, из которых в окончательный список войдут около 500.

«Задача проведения выборов с утра до вечера как лежала на [первом замруководителя администрации президента Сергее] Кириенко, так и продолжает лежать», – уверяет человек, близкий к администрации президента. В июле человек в администрации президента и собеседники, близкие к ней, говорили «Ведомостям», что штаб может возглавить руководитель администрации Антон Вайно. Но на декабрьской пресс-конференции Путин сказал, что хотел бы, чтобы его штаб возглавили «люди авторитетные, известные в стране». Общественный штаб впервые появился у кандидата Путина на выборах 2012 г.: его возглавлял режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин, но неформально кампанией руководил первый замглавы администрации Вячеслав Володин.

Шмелева возглавляла инициативную группу, которая в декабре выдвинула Путина в президенты. В конце 2016 г. несколько чиновников говорили «Ведомостям», что Шмелева очень влиятельна – на совещания в Сочи, где находится «Сириус», к ней по первому приглашению приезжают министры и руководители крупнейших компаний. Когогин – гендиректор «Камаза» (крупнейший производитель грузовиков в России, подконтрольный «Ростеху») с 2002 г., недавно его полномочия были продлены еще на четыре года. Академик Румянцев возглавляет Центр детской онкологии (до 2005 г. – НИИ детской гематологии) с 1991 г. и является президентом Национального общества детских гематологов и онкологов. Фонд развития гражданского общества в своем докладе о «путинском большинстве» отмечал, что самой важной темой 65% россиян считают здоровье, образование – на 4-м месте (33%).

Зачем Путину штаб?

«Одна из главных задач кампании – курс на честность, поэтому необходимо, чтобы у электората не было ощущения, что кампания строится по звонку. А когда штаб возглавляет один из главных чиновников страны, то создается ощущение, что опять чиновники занимаются чиновничьим делом и организовывают выборы главного чиновника страны. Это неверный посыл, поэтому главой штаба должен быть общественный деятель, который бы снял все вопросы о нечестности кампании», – говорит политолог Андрей Колядин. Штаб – это структура, выполняющая административные, технологические, электорально значимые задачи, добавляет он: «Председателей штаба можно назвать супердоверенными лицами, которые как раз будут участвовать в электорально значимых мероприятиях».

При самовыдвижении инициативная группа естественным образом и воспринимается как общественный штаб, и трансформируется в него по ходу кампании, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «А три сопредседателя отражают поддержку кандидатуры Путина в различных социальных средах, опорных группах общества». Институт трех сопредседателей уже давно опробован в ОНФ, напоминает он. Общественный штаб призван акцентировать поддержку, работать на явку сторонников, отмечает эксперт: «Реальное же содержание кампании и ее планирование все равно формирует сам кандидат и руководство его администрации – хотя бы потому, что Путин ежедневно исполняет президентские обязанности».

Есть административная структура, отвечающая за технологическую часть, а штаб демонстрирует приоритеты, полагает политолог Евгений Минченко. Говорухин в 2012 г. символизировал поддержку Путина мастерами культуры, сейчас акцент делается на одаренных детях, социальной сфере и машиностроении, поясняет он: «По расстановке внутри «Политбюро 2.0» Когогин близок к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, «Сириус» – путинский проект, в который вовлечены близкие ему бизнесмены вроде братьев Ковальчуков. В целом руководство штаба ориентировано лично на Путина, оно находится в коммуникации с администрацией президента и тем бизнесом, который президент подключает для финансирования этих проектов».

В этих назначениях не нужно искать интриги, считает политолог Глеб Павловский: «Выбрана модель народного кандидата. Был другой вариант – политический глава штаба, который все равно бы ничего не решал, поскольку основной штаб – администрация президента». Штаб будет витриной с традиционной агитационной тройкой во главе – врач, учитель и директор завода, добавляет эксперт: «Интрига если и была, то только между хозяевами заводов – кто выдвинет директора. Хорошо бы смотрелся генерал, но тогда бы был милитаристский крен».

Политики о выдвижении Путина