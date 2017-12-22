«Единой России» дали указания на избирательную кампанию
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На закрытой встрече с секретарями региональных отделений в первый день съезда «Единой России» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал партийцам, «что не нужно делать в избирательной кампании», сообщили собеседники «Ведомостей» в партии. Людей не нужно насильно загонять на выборы, не надо заниматься ненужной агитацией, нужно делать кампанию максимально прозрачной, пересказал слова Кириенко партиец, но отметил: он на этом совещании ничего другого сказать и не мог, при таком количестве людей специализированные вопросы он не поднимает и правильно делает. Кириенко сказал, что надеется на поддержку единороссов, так как региональная сетка партии для агитации и сбора подписей наиболее живая, объяснил собеседник. Такая же встреча с секретарями отделений запланирована у премьер-министра и лидера партии Дмитрия Медведева во второй день съезда.
В пять часов вечера в пятницу с участием Медведева состоится программная комиссия. На съезде работало семь дискуссионных площадок по разделам программы партии, на них должны были быть подведены итоги реализации программы партии и обозначены планы на год. Кириенко не ответил на вопрос, могут ли партийные наработки быть включены в предвыборную программму президента.
На вопрос журналистов, не заметил ли чиновник грусти по поводу невыдвижения действующего президента Владимира Путина от партии, Кириенко ответил: «Я не видел огорчения партии. Из всех партий «Единая Россия» - партия, обладающая большинством в парламенте и в регионах, серьезная и состоявшаяся партия, а самое главное - проекты партии направлены на реальное улучшение жизни людей».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}