«Единой России» дали указания на избирательную кампанию

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Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал партийцам, «что не нужно делать в избирательной кампании» Сергей Портер / Ведомости

На закрытой встрече с секретарями региональных отделений в первый день съезда «Единой России» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал партийцам, «что не нужно делать в избирательной кампании», сообщили собеседники «Ведомостей» в партии. Людей не нужно насильно загонять на выборы, не надо заниматься ненужной агитацией, нужно делать кампанию максимально прозрачной, пересказал слова Кириенко партиец, но отметил: он на этом совещании ничего другого сказать и не мог, при таком количестве людей специализированные вопросы он не поднимает и правильно делает. Кириенко сказал, что надеется на поддержку единороссов, так как региональная сетка партии для агитации и сбора подписей наиболее живая, объяснил собеседник. Такая же встреча с секретарями отделений запланирована у премьер-министра и лидера партии Дмитрия Медведева во второй день съезда.

В пять часов вечера в пятницу с участием Медведева состоится программная комиссия. На съезде работало семь дискуссионных площадок по разделам программы партии, на них должны были быть подведены итоги реализации программы партии и обозначены планы на год. Кириенко не ответил на вопрос, могут ли партийные наработки быть включены в предвыборную программму президента.

На вопрос журналистов, не заметил ли чиновник грусти по поводу невыдвижения действующего президента Владимира Путина от партии, Кириенко ответил: «Я не видел огорчения партии. Из всех партий «Единая Россия» - партия, обладающая большинством в парламенте и в регионах, серьезная и состоявшаяся партия, а самое главное - проекты партии направлены на реальное улучшение жизни людей».

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