400 млн рублей от благодарных избирателей
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Обнародованная на днях Центризбиркомом информация о поступлении средств в избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Путина, честно говоря, вызывает недоумение. Мало того что максимально возможные по закону 400 млн руб. фонд получил всего за несколько дней и без какой бы то ни было огласки, так еще и подавляющую часть денег туда перечислили «Единая Россия» и ее региональные фонды.
Нет, я, конечно, все понимаю: единороссам, которым по высшим государственным соображениям не было позволено выдвинуть их духовного лидера на четвертый президентский срок от его родной партии, хочется принять в кампании Путина хоть какое-то участие. Но как же тогда быть с этими самыми соображениями, по которым действующий президент решил идти на выборы не от партии, а в качестве самовыдвиженца? Как простые избиратели поймут, что им предстоит 18 марта выбирать не представителя какой-то конкретной партии, а «президента всех россиян»?
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