Гендиректор «Камаза» станет сопредседателем избирательного штаба Путина

У избирательного штаба действующего президента России Владимира Путина будет три сопредседателя

Андрей Гордеев / Ведомости

У избирательного штаба действующего президента России Владимира Путина будет три сопредседателя, сообщил президент во время посещения избирательного штаба в Москве. Сопредседателями стали гендиректор автозавода «Камаз» Сергей Когогин, руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и директор Центра детской гематологии и онкологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев.

Путин в среду впервые посетил свой штаб на Ильинке в Гостином дворе, после поездки на Тверской вагоностроительный завод. Президента в штабе сопровождали Шмелева, а также руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Он пообщался с волонтерами, которые проверяли подписные листы в его поддержку, и заявил, что работа предвыборного штаба не должна быть формальной, поскольку тогда она будет неэффективной.

«Большое спасибо, что вы согласились принять участие в этой работе, стать сопредседателями предвыборного штаба. Эта работа неформальная, и она важна, более того, если она станет формальной, то она не будет эффективной, это совершенно очевидно», - обратился президент к сопредседателям.

Пресс-секретарем избирательного штаба стал журналист Андрей Кондрашов, директор программы «Вести» и автор документального фильма «Крым. Путь на Родину». Сопредседатели, как и другие члены штаба, будут работать в нем на общественных началах, отметил он.

В 2000 г. штаб Путина возглавлял тогда замруководителя администрации президента Дмитрий Медведев, в 2004 г. - первый замруководителя администрации президента Дмитрий Козак. В 2008 г. штаб Медведева возглавлял Сергей Собянин, который тогда был руководителем администрации президента.

Для президентской кампании 2012 г. штаб общественной поддержки Путина впервые стал общественным - он был сформирован на базе Общероссийского народного фронта. Руководил им режиссер Станислав Говорухин, но реально за проведение кампании тогда отвечал первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин. Летом прошлого года источники «Ведомостей» называли наиболее вероятным руководителем штаба Путина на президентских выборах 2018 г. руководителя его администрации Антона Вайно. В декабре во время пресс-конференции Путин сказал, что хотел бы, чтобы его штаб возглавили «люди авторитетные, известные в стране, и которые искренне, еще раз повторяю, поддерживают ту политику, которая проводится на протяжении последних лет».

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