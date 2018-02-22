Русский Forbes может отказаться от рейтинга «королей госзаказа»

При составлении рейтинга журналисты использовали данные базы «Контур. Закупки» Андрей Гордеев / Ведомости

Российский журнал Forbes в четверг представил очередной рейтинг «королей госзаказа». Его издание публикует ежегодно с 2012 г. В этот раз Forbes отметил, что рейтинг, «возможно, последний». Издание признает: составлять список «королей госзаказа» стало сложнее после того, как правительство на время разрешило госкомпаниям не раскрывать своих подрядчиков.

Соответствующее постановление председатель правительства Дмитрий Медведев подписал в ноябре 2017 г. Оно предоставляет госкомпаниям право не публиковать в реестре закупок сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и не обнародовать информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе их наименование, место нахождения, ИНН, предмет и цену договора. Мера - временная. Согласно постановлению она действует до 1 июля 2018 г. Источники «Ведомостей», близкие к госкомпаниям, связывали необходимость постановления с санкциями. Из-за санкций регулярно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе и российскими, которые боятся огласки сотрудничества, говорил один из собеседников «Ведомостей». Тем, кто после 2 августа 2017 г. совершил «существенную транзакцию» с российской компанией из составленного госдепартаментом США перечня, грозят замораживание счетов, ограничение экспорта американских товаров в адрес нарушителя, запрет на займы в США, отказ в американских визах.

Авторы рейтинга обнаружили, что реальные получатели госзаказов «уже скрываются». «Крупные подряды часто уходят неизвестным компаниям, явно не способным их выполнить, а это означает, что реальных "королей" заметной части госзаказа мы выявить уже не можем», — отмечается в статье Forbes.

Решение о том, что это будет последний выпуск рейтинга, не принято, сказал «Ведомостям» шеф-редактор объединенной редакции Forbes Николай Мазурин. «Окончательное решение будет принято к концу года, когда мы приступим к составлению рейтинга, - сказал он. - И зависеть оно будет от того, насколько аккуратно и прозрачно госкомпании будут раскрывать своих подрядчиков».

В этом году обновилась половина рейтинга, а завсегдатаи получили заметно меньше заказов, пишет Forbes. Лидеры предыдущего рейтинга - владельцы компании «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев - в список вовсе не попали. В новом рейтинге первое место заняли владельцы группы компаний «1520» Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович, близкие к бывшему руководству РЖД. Крапивин — сын бывшего советника руководителя РЖД Андрея Крапивина. Маркелов и Ушерович были партнерами покойного Крапивина-старшего. Помимо группы «1520» им принадлежат доли в «Росжелдорпроекте» и «Ленгипрогазе». Как подсчитал Forbes, в прошлом году Крапивин, Маркелов и Ушерович получили господряды на 218,2 млрд руб., главным заказчиком стала РЖД.

Вторую строчку рейтинга занял Дмитрий Пумпянский, владелец 65% «Трубной металлургической компании» (ТМК) и группы «Синара». В 2017 г. ТМК получила долгосрочные заказы на поставку труб «Роснефти» и ее «дочкам». «Синара» в прошлом году заключила контракты с РЖД. За год сумма господрядов составила 173,5 млрд руб., пишет Forbes.

На третьем месте - владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг. Его компания строит мост через Керченский пролив. «Стройгазмонтаж» является крупным подрядчиком «Газпрома» и в 2017 г. получил около сотни заказов. Сумма подрядов, по подсчетам авторов рейтинга, составила 88,1 млрд руб.

Сын Аркадия Ротенберга Игорь занял десятое место в рейтинге. После включения отца в санкционные списки США и Евросоюза Игорь Ротенберг выкупил доли отца в бизнесе. Сейчас ему принадлежит 78,71% «Газпром бурения» и 100% ТЭК «Мосэнерго». Сумма господрядов, полученных его компаниями, составила 39,4 млрд руб., пишет Forbes.

Для компаний Геннадия Тимченко год оказался неудачным, пишет Forbes. «Стройтрансгаз», в котором Тимченко принадлежит 80%, получил подряды лишь на 10 млрд руб. Но компания достраивает стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде к чемпионату мира по футболу. Поэтому общая сумма господрядов компаний Тимченко за год составила 36 млрд руб.

При составлении рейтинга журналисты использовали данные базы «Контур. Закупки». Они проанализировали тендеры на сумму более 1 млрд руб. и составили список победителей. Затем из получившегося списка исключили компании, принадлежащие государству. Все подряды частных компаний анализировали с помощью данных «Интерфакс.СПАРК» и сайта zakupki.gov.ru.

Кого Forbes признал «Королями госзаказа»