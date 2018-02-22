Россельхознадзор запретил ввоз молока из Белоруссии

Под запрет попадают наливное молоко и сливки, молочная сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка Владимир Смирнов / ТАСС

Россельхознадзор с 26 февраля временно запрещает ввоз из Белоруссии молока и сливок наливом, а также в сухом виде, следует из сообщения на сайте ведомства. Причина запрета - нарушения при поставке молочной продукции. Россельхознадзор указывает, что ограничения будут действовать «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».

Под запрет попадают наливное молоко и сливки, в том числе пастеризованные, стерилизованные, ультрапастеризованные, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка. Речь идет о запрете на ввоз указанных видов продукции со всех белорусских предприятий, пояснил «Ведомостям» представитель Россельхознадзора. Именно по этим видам продукции фиксировалось наибольшее количество нарушений требований к безопасности продукции. Все виды продукции относятся к сырью, а не к продукции в потребительской упаковке. Запрет будет действовать, пока белорусская сторона не примет меры для усиления контроля со своей стороны, которые сейчас, судя по всему, недостаточны, заметил собеседник «Ведомостей».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в четверг заявило, что готово к консультациям с Россией. «Причины закрытия нам неизвестны. Пытаемся выяснить», - сказал первый заместитель министра Леонид Маринич. Консультаций не будет, пока запрет не введен, сообщил в ответ Россельхознадзор. «После 26 февраля готовы обсуждать эту проблему», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В последние годы у Россельхознадзора были претензии к молочной продукции из Белоруссии, напоминает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Например, в молочной продукции находились остатки антибиотиков, говорит он. Логичнее ограничивать поставки с определенных предприятий, к которым есть претензии.

Белоруссия - крупнейший поставщик импортной молочной продукции в Россию, на нее приходится примерно 20% потребления страны. Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%. Но производство товарного молока (пригодного для переработки) постепенно растет: в 2017 г. рост составил 2,8% до 21,2 млн т по сравнению с 2016 г. Если Россельхознадзор запретит поставки некоторых видов продукции полностью, то в ближайшие несколько месяцев это существенно на рынке не скажется - российские производители продолжают работать, да и запасы продукции велики. Например, запасы сухого молока и сливок на складах почти вдвое превышают уровень прошлого года.

Накануне Россельхознадзор предостерег, что готов запретить поставки молочной продукции из целых регионов Белоруссии, а не с отдельных предприятий, из-за ухудшения ситуации с безопасностью молока и молочной продукции, в том числе по содержанию антибиотиков. «Из выявленных в 2017 г. 596 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований "Евразэс" в продукции производителей Республики Беларусь 376 установлено в молоке и молочной продукции, из которых 210 случаев – это выявления остатков запрещенных и вредных веществ (55,6% от всех случаев выявленных нарушений в молоке и молочной продукции)», - сообщило ведомство.

Сегодня Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции еще шести белорусских молочных предприятий, в том числе Борисовского, Оршанского и Полоцкого молочных комбинатов.