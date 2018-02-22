«Газпром» установил новый рекорд экспорта в Европу

"Газпром"

Последняя неделя февраля началась в Европе под лозунгом «купи дополнительные кубометры российского газа и получи мороз в подарок». Двигающийся транзитом через европейскую часть России арктический антициклон создает ажиотажный спрос на российский же газ и толкает вверх цены на газовых хабах. В четверг вечером они доходили до $297 за 1000 куб. м на немецком TTF и $310 на британском NBP (данные Reuters)

В Москве и Московской области синоптики в ближайшие выходные обещают падение температуры до -26°С. В Западной Европе мороз не столь суров, но до конца февраля температура не поднимется выше нуля, сообщает Bloomberg. Максимальное отклонение от средних за последние 30 лет показателей может превысить 6°, сообщает агентство со ссылкой на метеорологов.

Угроза похолодания заставила Европу увеличить закупки газа, который «Газпром» добывает приблизительно в той же части страны, откуда сейчас идут морозы. В среду 21 февраля компания обновила максимальное значение суточного экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый рекорд — 645,1 млн куб. м, говорится в сообщении «Газпрома». Предыдущий максимум (640 млн куб. м в сутки) был достигнут 19 декабря прошлого года и продержался чуть более двух месяцев.

Большая часть рекордного суточного экспорта — физические поставки газа по трем имеющимся в распоряжении «Газпрома» маршрутам (548,7 млн куб. м). «Северный поток» в принципе с начала зимы загружен на 110-112% от проектной мощности (около 167 млн куб. м в сутки). По газопроводу «Ямал-Европа» каждый день прокачивается еще 115 млн куб. м. Через Украину в Европу 21 февраля было поставлено 252,7 млн куб. м, следует из данных «Газпрома». Еще около 90 млн куб. м газа в сутки приблизительно в равных долях распределились между транзитом через «Голубой поток» (эти данные «Газпром» не раскрывает) и продажей газа из подземных хранилищ в Европе. Резерв для новых рекордов у «Газпрома» пока есть, но увеличить суточный экспорт еще больше компания сможет, если потребуется, только за счет украинского маршрута.

Этот февраль может стать самым успешным для «Газпрома» с точки зрения объемов экспорта – даже с учетом високосных годов, следует из расчетов «Интерфакса»: в текущем месяце «Газпром» может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м. Это на 5% больше, чем за аналогичный период рекордного 2017 г.

Но результаты двух месяцев тем не менее пока не дотягивают до прошлогодних — подвела мягкая погода в январе (-9,9% экспорта к 2017 г.) и рост цен на российский газ, поставляемый по контрактам с привязкой к нефтяной корзине.