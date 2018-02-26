Зять Тимченко Глеб Франк станет основным владельцем крупнейшего добытчика минтая

РРПК – одна из крупнейших в России компаний по добыче тихоокеанской рыбы – минтая и сельди Русская рыбопромышленная компания / Ведомости

Зять Геннадия Тимченко Глеб Франк приобретает долю Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) и станет ее контролирующим владельцем, сообщила компания. Информацию подтвердили и представители бизнесменов.

РРПК – одна из крупнейших в России компаний по добыче тихоокеанской рыбы – минтая и сельди. На рынке минтая, самой массовой и доходной российской рыбы, РРПК занимает первое место в России и третье в мире, по собственным данным.

Компания основана Франком и Воробьевым в 2011 г. и изначально называлась «Русское море – добыча», позже была переименована в РРПК.

Сейчас, согласно ЕГРЮЛ, доли между партнерами в РРПК распределены так: у Франка – 45,25%, у Воробьева – 44,7%, еще 5,48% – у гендиректора РРПК Андрея Тетеркина. Оставшимися 4,57% владеет «РМД Юва», которая на 100% принадлежит РРПК.

Следовательно, после сделки Франку напрямую будет принадлежать почти 90% компании. А с учетом доли «РМД Юва» под контролем Франка окажется более 94% РРПК. В периметр сделки также войдут доли в других юридических лицах РРПК, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. Она будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.

В 2016 г. выручка компании составила $238,1 млн, EBITDA – $107,1 млн, согласно неаудированной отчетности по МСФО, сообщала компания. Данных за 2017 г. она не публиковала.

В 2017 г. РРПК также стала заниматься крабом: она выиграла на аукционе Росрыболовства квоты на добычу 2400 т краба.

Переговоры о продаже доли начались еще в прошлом году и продолжались около полугода, рассказывает знакомый Воробьева и Франка. «Мы с Максимом создавали РРПК семь лет назад и вместе прошли непростой путь к лидерским позициям компании на российском рынке. Я благодарен ему за это», – приводятся в сообщении компании слова Франка.

Воробьев же решил сконцентрироваться на других своих проектах, в том числе производства аквакультуры, говорит его знакомый. Воробьев – основной акционер «Русской аквакультуры», крупного производителя озерной форели и атлантического лосося.

Сейчас перед РРПК стоят масштабные задачи, связанные с модернизацией флота и строительством новых судов, расширением географии присутствия и поиском новых каналов сбыта продукции, отмечает Франк.

РРПК действительно в последнее время заявляла о больших планах дальнейшего развития. Так, в 2017 г. она подписала соглашение с российскими верфями на строительство шести траулеров по государственной программе инвестиционных квот, контракт допускает строительство еще двух траулеров. Это позволит увеличить квоты РРПК на 150 000–200 000 т. Общие инвестиции в новый флот составят около $900 млн. Также РРПК намерена инвестировать более $30 млн в береговые перерабатывающие мощности. Кроме того, компания собирается наращивать в производстве долю рыбного филе.