В Европе снижается спрос на российскую нефть

Евгений Егоров / Ведомости

За первые два месяца 2018 г. экспорт российской нефти в Европу упал на 10% до 25,4 млн т к уровню января-февраля 2017 г., рассказал заместитель вице-президента «Транснефти» Игорь Кацал.

Россия отправляет нефть в Европу в основном по нефтепроводу «Дружба»: снижение поставок составило около 3% до 7,7 млн т. Порты также сократили экспорт: Новороссийск - на 5% до 4,17 млн т, Усть-Луга - на 2% до 4,8 млн т, Приморск - на 31% до 5,8 млн т. В восточном направлении (по отводу от ВСТО Сковородино - Мохэ и через Казахстан) экспорт вырос на 30% до 6,1 млн т. В порту Козьмино, по словам Кацала, произошла «техническая коррекция»: экспорт упал на 3,3% до 4,8 млн т.

Кацал пояснил, что происходит перераспределение поставок нефти с запада на восток – 1,8 млн т будет перенаправлено в связи с выполнением «Роснефтью» поставок в Китай.

В 2018 г. «Роснефть» планирует увеличить поставки нефти в Китай по контракту с CEFC. В прошлом году «Роснефть» планировала поставить в Китай около 40 млн т нефти, говорил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, компания рассчитывала увеличить поставки в 2018 г. до 50 млн т.

По 10 млн т нефти в год в течение пяти лет «Роснефть» будет поставлять CEFC, сообщал в 2017 г. исполнительный директор китайской компании Ли Юнг.

Учитывая ограничение добычи в рамках сделки ОПЕК+, расширять поставки в Китай и не уменьшать экспорт в Европу было практически невозможно, говорит аналитик Fich Дмитрий Маринченко.

В целом прием нефти за два месяца в систему «Транснефти» снизился почти на 2% до 73,4 млн т. Кацал также подчеркнул, что «Транснефть» приняла меньше нефти в том числе из-за штормов в Новороссийске: «В результате в декабре было большое невыполнения графика поставок. Нефть, поставленная в прошлом году, оставалась в парке системы "Транснефти" и поставлена потребителям только в этом году».

Другая причина снижения экспорта в Европу - падение спроса со стороны потребителей. Идет плавное снижение потребления российской нефти Венгрией, Чехией, сказал Кацал. По его словам, венгерские компании замещают ее другой нефтью, в итоге в 2017 г. в сравнении с 2015 г. потребление страной российской нефти упало на 1 млн т.

На снижение спроса на российскую нефть со стороны европейских НПЗ, в том числе венгерских, могло повлиять сближение цен между марками Brent и Urals, говорит Маринченко. В 2016 г. Urals была в среднем дешевле на $3,7 за баррель, а в 2017 г. – всего на $2. В результате закупать российскую нефть стало менее выгодно, чем раньше, говорит эксперт. Однако это не стоит рассматривать как начало новой тенденции – разница в цене между различными сортами нефти находятся в постоянном движении, что приводит к некоторой волатильности в спросе на различные сорта нефти, говорит Маринченко.