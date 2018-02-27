S&P повысило рейтинги крупных российских госкомпаний

Единственным международным агентством «большой тройки», которое сохраняет российский рейтинг на спекулятивном уровне, остается Moody's Максим Стулов / Ведомости

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило рейтинги нескольких крупных российских госкомпаний – это «Газпром», «Транснефть», «Газпром нефть», «Россети», ФСК ЕЭС, «Русгидро», РЖД, Федеральная пассажирская компания (ФПК) и «Атомэнергопром» – вслед за повышением кредитного рейтинга России на минувшей неделе. Долгосрочные рейтинги всех этих компаний в иностранной валюте подняты до низшей ступени инвестиционной категории.

Рейтинг «Роснефти» подтвержден на высшей ступени спекулятивной категории – на уровне BB+ с позитивным прогнозом. «Ведомости» ожидают комментариев компании.

Кроме того, повышены рейтинги ВЭБа, Альфа-банка, «БНП Париба банка» и «Юникредит банка» со стабильным прогнозом.

На минувших выходных S&P улучшило рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валютах с BB+/BBB- до BBB-/BBB со стабильным прогнозом. Таким образом, страновой рейтинг России перешел из спекулятивной в инвестиционную категорию. После этого министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что экономическая стабильность позволит России через несколько лет рассчитывать и на категорию А инвестиционного рейтинга. По его мнению, повышение суверенного рейтинга России – запоздалая реакция на успехи российской экономической политики, но будет способствовать притоку капитала в экономику.

Российский рынок в начале текущей недели отыграл рейтинговое решение S&P заметным ростом, курс доллара опускался ниже 56 руб., евро – ниже 69 руб. После повышения рейтинга S&P единственным международным агентством «большой тройки», которое сохраняет российский рейтинг на спекулятивном уровне, остается Moody's. Однако его эксперты не исключали и снижения рейтингов – если кредитная способность российских банков пострадает от дополнительных санкций и еще большего ограничения доступа к международным рынкам капитала.

В январе 2015 г. S&P первым из большой тройки рейтинговых агентств снизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня ВВ+ с негативным прогнозом.