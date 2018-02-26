Аналитики S&P назвали проблемы, мешающие российской экономике

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Российское государство считает, что его много в экономике не бывает / Фрагмент работы Николая Полисского «Жар-птица»  Андрей Гордеев / Ведомости

Российские чиновники давно ждали, что S&P повысит рейтинг страны. На прошлой неделе это наконец произошло: по обязательствам в иностранной валюте долгосрочный рейтинг повышен до нижней инвестиционной ступени – с BB+ до ­BBB-, в национальной валюте – с BBB- до BBB. Прогноз – «стабильный». Но, подняв рейтинг, S&P дало весьма сдержанную оценку состоянию российской экономики, институтам и перспективе их улучшения.

В спекулятивный эшелон S&P переместило российский рейтинг три года назад – в январе 2015 г. Этому предшествовали введение санкций, обвал нефтяных цен и девальвация рубля. Следом за S&P рейтинг снизило до спекулятивного и Moody’s (Ba1). И на инвестиционном уровне его держало только Fitch – в пятницу оно сохранило его на ступени BBB- с «позитивным» прогнозом. Минэкономразвития ожидает повышения рейтинга всеми тремя международными агентствами в 2018 г., говорил министр Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» в конце января.

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