Goldman Sachs предсказал стремительное ускорение российской экономики

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Евгений Разумный / Ведомости

Инвестбанк Goldman Sachs обновил собственный прогноз экономического роста разных стран. Прогноз в отношении России у банка оказался чрезвычайно оптимистичным – в 2018 г. рост на 3,3%, в 2019 г. - на 2,9%. Это существенно выше официального прогноза Минэкономразвития, которое ожидает в этом году роста на 2%, а в следующем – на 2,2%.

По оценке Goldman Sachs, в 2017 г. рост в России составил 2,2%. Это также существенно лучше предварительных оценок Минэкономразвития в 1,4-1,8%.

Причины столь позитивного прогноза роста российской экономики в обзоре банка не приводятся. Обзор посвящен рискам рецессии в развитых странах. Риски спада, по мнению инвестбанка, минимальны в краткосрочной перспективе. Вероятность спада также ниже нормы и на среднесрочном горизонте двух-трех лет, однако растет в странах с развитой экономикой – их ВВП в 2018 г. увеличится на 2,4%, в 2019 г. темпы роста замедлятся до 2%.

Впрочем, существенное ускорение не поможет российской экономике достигнуть среднемировых темпов роста. По оценке Goldman Sachs, глобальный ВВП в 2018-2019 гг. будет ежегодно расти примерно на 4% против 3,7% в прошлом году. Ускорение мировой экономики аналитики объясняют улучшением доступа к финансированию и стимулирующей фискальной политикой властей. Однако в будущем эти факторы, напротив, могут привести к перегреву в развитых странах и началу рецессии в них.

Российская экономика преодолела спад, но ее рост в ближайшие годы, скорее всего, будет ограничен 1,5%, заявил во вторник, 17 января, на Гайдаровском форуме руководитель представительства Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла. По его мнению, российская экономика должна ежегодно расти на 3%, если Россия не хочет потерять свою роль в глобальной экономике.

Не такие оптимистичные прогнозы, как у Goldman Sachs, и в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). После пика роста в конце 2017 - начале 2018 г. последует замедление российской экономики и в ближайшие два года ее темпы будут колебаться в пределах 1-1,5%, заявил на Гайдаровском форуме глава сети фискального федерализма ОЭСР Хансйорг Блохлигер. По его мнению, потенциал экономического роста в России ограничен структурными, а не макроэкономическими условиями.