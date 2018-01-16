Экономике России не удалось разогнаться до 2%

Экономика не оправдала ожиданий министра экономического развития Максима Орешкина Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году экономика России выросла на 1,4–1,8%, посчитало Минэкономразвития на основе недельных и квартальных данных Росстата. Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, – 1,7% – и ниже официального прогноза Минэкономразвития – 2,1%. Но прежде чем пересматривать оценки и прогнозы, нужно дождаться полных статистических данных, замечает министр экономического развития Максим Орешкин, судя по другим индикаторам, ВВП мог вырасти и больше.

Полученные в конце года результаты опросов предпринимателей, данные о потреблении электроэнергии, железнодорожных грузоперевозках и авиаперевозках говорят о том, что ситуация в промышленности улучшается, написано в мониторинге министерства «Картина экономики». Рекордный за шесть лет спад обрабатывающей промышленности в ноябре – сразу на 4,7% – оно называет локальным явлением, связанным с плохой динамикой металлургии и машиностроения. А если использовать медианную оценку, сгладив влияние «аномально высоких или низких темпов роста в отдельных отраслях», то был не спад, а рост на 2,8%, писало министерство в декабре. Новый метод тогда озадачил экономистов. Как правило, с помощью медианной оценки рассчитывают средние доходы населения, замечал замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников, подход может оказаться нерелевантным.

С осторожностью следует относиться и к другим перечисленным индикаторам, считают экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков и главный экономист БКС Владимир Тихомиров. На грузооборот влияют изменения в тарифах и субсидиях, на электричество – отклонения температуры от нормы, говорит Исаков. А оптимизм предпринимателей, по словам Тихомирова, часто не трансформируется в устойчивый рост экономики. То же касается спроса: Минэкономразвития в обзоре обращает внимание на то, что данные о расходах домохозяйств на конечное потребление заметно превосходят данные об обороте розницы, и предполагает, что Росстат упускает из виду некоторые показатели, например зарубежные онлайн-покупки и поездки. Но эти данные процикличны и колеблются сильнее, чем ВВП, поэтому выводы также нужно делать аккуратно, считает Исаков.

Экономный год Федеральный бюджет благодаря жесткому бюджетному правилу может закончить этот год с профицитом – впервые с 2011 г. – в 1% ВВП, считает Минэкономразвития. Сейчас дефицит бюджета планируется в 1,3% ВВП, экономисты Reuters прогнозируют 1,2%. При таком жестком правиле оценка вполне реальная, считает Тихомиров. Это значит, что базовый прогноз по нефтяным ценам сейчас около $60 за баррель, оценивает Исаков. Правило все же лучше смягчить, предлагает Тихомиров, профицит будет меньше – около 0,3% ВВП, – зато высвободившиеся средства можно направить на развитие инфраструктурных и других важных проектов.

Минэкономразвития спорило с аналитиками по поводу темпов экономического роста с весны, когда ВВП совершил неожиданный рывок, ускорившись до 2,5% в годовом выражении. Основной вклад внесла промышленность: аномально холодный май, в котором оказался еще и лишний рабочий день, разогнал ее рост до пятилетнего максимума – 5,6%. Еще одним фактором роста стали мегапроекты: по оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, 90% прироста инвестиций в январе – сентябре пришлось на крупнейшие стройки – Керченский мост, газопровод «Сила Сибири» и объекты к чемпионату мира по футболу 2018 г. Все дело в разовых факторах, настаивали экономисты, долго ускорение не продлится. Однако Минэкономразвития с этим мнением не соглашалось. Но уже в III квартале восстановление экономики замедлилось до 1,8%, а к концу года и вовсе выдохлось, ряд экономистов заговорили о том, что источники роста исчерпались, а ситуация в промышленности близка к рецессии. Судя по очень плохой динамике промышленности в октябре – ноябре, ВВП в 2017 г. мог вырасти всего на 1,4%, считает Орлова, с такой оценкой согласен и председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов.

Излишний оптимизм Минэкономразвития пока снижает доверие к его прогнозам, говорит Орлова, однако, если они все время будут выше прогнозов аналитиков на определенную величину, рынок к ним приспособится.

В этом году экономика ускорит рост до 2%, ждет Минэкономразвития, это близко к консенсус-прогнозу экономистов Reuters – 1,9%. Может быть и больший рост, считает Исаков. В 2018 г. завершается ряд крупных инвестиционных проектов: и газопровод «Сила Сибири», и Керченский мост должны быть сданы, скептична Орлова, поэтому вряд ли рост ВВП превысит 1,5%. Первое полугодие будет лучше, считает она: будут активно финансироваться крупные инвестпроекты, потребление будет поддерживаться за счет кредитного плеча. Но во второй половине года ЦБ может ужесточить пруденциальные нормы, чтобы не допустить перегрева, а власти могут принять решение о повышении налогов, и настроения потребителей ухудшатся.

До 2% ВВП может ускориться лишь к концу года благодаря эффекту базы, не согласен Тремасов. В первом полугодии по той же причине экономика замедлится до 0–0,5% в годовом выражении, а в среднем за год рост составит около 1–1,5%. «Сможем мы расти быстрее или нет? Это будет понятно после выборов, когда, как ожидается, правительство представит план экономических реформ», – говорит Тремасов. Многое также будет зависеть от цен на нефть и решений по поводу санкций, отмечает Тихомиров, но без реформ ВВП так и будет расти на 1,5%, максимум на 2% в год, впрочем, даже если правительство на них решится, ускорения стоит ждать лишь в 2019–2020 гг. Дополнительных источников роста нет: реформы только обсуждаются, критична Орлова.