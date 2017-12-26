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Путин заявил о решении правительством всех стоявших перед экономикой вопросов

Российское правительство фактически решило все стоящие перед экономикой страны задачи, заявил президент Владимир Путин на заседании кабинета министров.

«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», – оценил Путин работу кабмина (цитаты по ТАСС).

Последние годы были сложными, а в деятельности правительства были и проблемы, вместе с тем итоги работы говорят о позитивных результатах, сказал Путин. В частности, он отметил заслуги Центробанка при поддержке финансово-экономического блока правительства в достижении рекордно низкой инфляции, которая стала макроэкономическим фундаментом для дальнейшего развития экономики.

Одной из важнейших задач глава государства обозначил повышение уровня доходов и благосостояния граждан. Он констатировал, что главной из нерешенных проблем является большое число людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Если в 2000 г. доля таких людей составляла около трети населения, то сейчас она достигает 20 млн, однако еще ранее была на уровне 15 млн человек, привел данные Путин.

«У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен, что если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться», – заключил Путин.