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Экономика
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ЦБ спрогнозировал замедление роста ВВП в IV квартале

Интерфакс
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Рост российской экономики в IV квартале 2017 г. замедлится как в годовом, так и в поквартальном сравнении (с III кварталом), говорится в декабрьских комментариях ЦБ о ситуации в экономике.

«По оценкам Банка России, темп экономического роста в IV квартале 2017 г. несколько замедлится по сравнению с предыдущим периодом как в годовом, так и в квартальном сопоставлении. На слабую динамику экономической активности указывает и опережающий индикатор выпуска, который в ноябре 2017 г. сократился в годовом сопоставлении впервые с февраля 2017 г. В этих условиях темп прироста ВВП в 2017 г. может оказаться вблизи нижней границы прогнозного интервала, опубликованного в декабрьском выпуске Доклада о денежно-кредитной политике (1,7-2,2%)», - говорится в обзоре.

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Политика
Новости

Путин подписал закон о списании долгов физлиц по имущественным налогам

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 г. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 г.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой РФ 21 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, Владимир Путин предложил на ежегодной большой пресс-конференции. Согласно законопроекту налоговики смогут списать долги по имущественным налогам, накопившимся на 1 ян­варя 2015 г., а также пени. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 января 2015 г. общий долг людей по имущественным налогам, не считая пеней, превысил 115 млрд руб. С тех пор часть долга могла быть погашена. То же касается и долгов индивидуальных предпринимателей, накопившихся до 1 января 2015 г. Списаны будут налоги, кроме НДПИ, акцизов и экспортного НДС.

По оценке председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, прощение налоговых долгов гражданам и индивидуальным предпринимателям обойдется в 150 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Трамп высказался за повышение тарифов для Amazon за доставку посылок госпочтой

ТАСС
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американская государственная почтовая служба слишком дешево доставляет посылки интернет-ритейлера Amazon.

«Почему почтовая служба США, которая каждый год несет миллиарды долларов убытка, при этом взимает так мало с Amazon и других за доставку посылок, что обогащает Amazon, в то время как почтовая служба становится все беднее? - написал Трамп на личной странице в Twitter. - Необходимо взимать намного больше!»

Накануне Amazon объявила о рекордно удачном сезоне рождественских продаж, однако что именно спровоцировало критику Трампа, непонятно, отмечает Politico.

Согласно ежедневно обновляемому списку 500 мировых миллиардеров агентства Bloomberg основатель и глава компании Amazon Джефф Безос - самый богатый человек США и мира с состоянием в $100 млрд. Amazon, основанная в 1994 г., - крупнейшая в мире компания, продающая товары и услуги через интернет. Ее оборот, который в 2004 г. был около $7 млрд, в 2016 г. составил около $136 млрд. Безос владеет газетой «Вашингтон пост», которая нередко критикует Трампа.

Почтовая служба США - государственное учреждение, однако напрямую она не подчиняется президенту.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» подала заявку в ФАС на участие в торгах по газовым активам «Алросы»

Ведомости
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«Роснефть» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на условия аукциона на газовые активы «Алросы», передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря нефтяной компании Михаила Леонтьева.

По его словам, ФАС приняла жалобу. «В компетенции ФАС находится защита конкуренции, а мы считаем, что здесь нарушаются правила. Сегодня мы подали заявку в ФАС на право участвовать в аукционе, это формальная вещь, которая нужна, чтобы вообще быть допущенными к аукциону. Это не подразумевает согласие или несогласие с условиями аукциона, а лишь наше право в принципе участвовать в нем», - пояснил он.

По его словам, «Роснефть» подала заявку во избежание впоследствии обвинений в том, что компания «не подала вовремя заявку и пытается опротестовать условия, потому что пропустила срок подачи». В ФАС не подтвердили факт подачи заявки и жалобы от «Роснефти».

Ранее сообщалось, что «Роснефть» обратилась в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы «Алросы». В нефтяной компании считают, что эти условия не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей. Помимо этого «Роснефть» направила в Роснедра запрос относительно качества выставленных на продажу газовых активов «Алросы».

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Политика
Новости

Кандидат от КПРФ Грудинин получил возможность начать предвыборную агитацию

Интерфакс
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Центризбирком в пятницу 29 декабря зарегистрировал уполномоченных представителей партии КПРФ, которая выдвинула на пост президента директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина. Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Грудинина по финансовым вопросам и разрешил ему открыть избирательный счет.

Таким образом, Грудинин успешно прошел этап выдвижения на пост президента и может официально начать предвыборную агитацию. Теперь в срок до 31 января он должен подать в ЦИК необходимые документы для регистрации себя в качестве кандидата.

Также успешно процедуру выдвижения на пост президента прошла журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии «Добрых дел», которая выдвинула Гордон кандидатом на президентских выборах в 2018 г. Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей Гордон по финансовым вопросам и разрешила ей открыть избирательный счет.

Помимо этого ЦИК рассмотрел документы ряда кандидатов на президентских выборах, среди которых Сироджин Рамазанов, выдвинутый Социал-демократической партией, Эльвира Агурбаш, выдвинутая «Альянсом зеленых», Наталья Лисицына от «Российского объединенного трудового фронта» и самовыдвиженец, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей данных кандидатов, однако в связи с неправильно подданными документами не стал регистрировать их уполномоченных представителей по финансовым вопросам и не разрешил открыть избирательные счета.

Таким образом, все они не смогли пройти процедуру выдвижения и должны будут подавать документы повторно.

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Стиль жизни
Новости

МОК одобрил дизайн парадной формы российских олимпийцев

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских олимпийцев. Об этом сообщила основатель и главный дизайнер официального экипировщика сборной Zasport Анастасия Задорина.

«Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново», - цитирует Задорину ТАСС.

Ранее МОК запретил российским спортсменам использовать в экипировке национальную символику на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это связано с тем, что российских олимпийцев допустили до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе.

МОК принял такое решение в начале декабря. В соревнованиях смогут участвовать только отдельные спортсмены из России под нейтральным флагом. Решение об участии россиян будет приниматься индивидуально специальной комиссией. Их будут представлять как олимпийских атлетов из России. В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн, а не российский.

Компания Zasport еще до решения МОК подготовила комплект формы для Олимпиады-2018, но он был выполнен в цветах государственного флага и не подходил для участия спортсменов в нейтральном статусе. 

В какой форме российские спортсмены выступали под нейтральным флагом

Политика
Новости

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией по Тартусу

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения с Сирией, предусматривающего расширение территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он датирован 29 декабря.

Соглашение между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии было подписано в Дамаске 18 января 2017 г. «Реализация соглашения отвечает интересам России, поскольку будет способствовать закреплению долгосрочного российского военного присутствия и обеспечению безопасности в регионе», - подчеркивается в пояснительной записке к соглашению.

По данным Минобороны России, в операции в Сирии с момента ее начала приняли участие 48 000 российских военнослужащих. В том числе 80% всех экипажей оперативно-тактической (фронтовые бомбардировщики, истребители, штурмовики) и 90% экипажей армейской (вертолеты) авиации имеют налет в Сирии от 80 до 100 ч.

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Бизнес
Новости

В аэропортах Москвы из-за тумана задержано более 60 рейсов

Ведомости
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В аэропортах Москвы из-за погодных условий, в частности тумана, задержано более 60 рейсов. Таковы данные «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержаны 17 рейсов, один рейс отменен. В аэропорту «Домодедово» задержаны 25 рейсов, три - отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 23 рейса.

Пять следовавших в Казань и Москву лайнеров днем сели на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта «Стригино». Самолеты совершали маршруты: Улан-Удэ - Москва, Москва - Казань, Надым - Москва, Брянск - Москва, Баку - Казань.

Как заявил агентству источник в авиадиспетчерских службах, туман усилился на юге и юго-западе Москвы, из-за этого возникают задержки рейсов, так как некоторые самолеты не могут приземлиться во «Внуково» и «Домодедово». Во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий.

Как авиакомпании компенсируют пассажирам задержки рейсов

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Бизнес
Новости

«Т плюс» перечислил в бюджет оставшиеся 433 млн рублей по предписанию ФАС

Ведомости
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Компания «Т плюс», подконтрольная «Ренове» Виктора Вексельберга, перевела в бюджет 433,6 млн руб. в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). «Таким образом, компания в полном объеме выполнила все условия мирового соглашения с ФАС, согласно которому “Т плюс” обязался до 31 декабря 2017 г. перечислить в бюджет 867,1 млн руб.», - говорится в сообщении компании.

Первую часть этой суммы в размере 433,6 млн руб. «Т плюс» перечислил в ноябре.

В 2014 г. ФАС признала компании группы «Т плюс» – ОАО «Энергосбыт плюс», ЗАО «КЭС-энергосбыт», ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «КЭС» (в 2015 г. консолидированы в ПАО «Т плюс»), а также ЗАО «КЭС-трейдинг» нарушившими антимонопольное законодательство.

По данным ФАС, компании группы «Т плюс» и ЗАО «КЭС-трейдинг» в 2012–2013 гг. заключили незаконное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции и росту цен на электроэнергию в первой ценовой зоне оптового рынка (территория европейской части России).

Политика
Новости

Израильская армия атаковала позиции «Хамаса» в секторе Газа

Ведомости
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Израильская армия атаковала позиции боевиков «Хамаса» в ответ на обстрел ракетами из сектора Газа. Об этом говорится в Twitter минобороны Израиля.

«При помощи танков и средств ВВС наши силы нанесли удар по двум целям боевиков «Хамаса» в секторе Газа. Удар стал ответом на ракетный обстрел территории Израиля», — уточняется в микроблоге.

Израильские системы ПВО «Железный купол» ранее перехватили две из трех ракет, запущенных из сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля - в Шаар ха-Негев и Сдот-Негев. Предыдущий раз ракетные обстрелы происходили 17 и 18 декабря. Запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после 6 декабря, когда американский президент Дональд Трамп распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Власти США также признали Иерусалим столицей Израиля.

«День гнева» на Ближнем Востоке

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Технологии
Новости

Путин поздравил американцев с Новым годом в сериале «Черное зеркало»

Ведомости
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В первых эпизодах вышедшего накануне четвертого сезона культового научно-фантастического сериала Netflix Black Mirror («Черное зеркало») появляется президент России Владимир Путин, поздравляющий американцев с новым 2018 годом на фоне Кремля.

«Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья. Будущее ярче, чем когда-либо», - говорит Путин в коротком фрагменте новогоднего ролика. На экране при этом присутствует логотип «с разрешения новостей Кремля». В соцсетях двухминутный ролик (под музыку ABBA «Happy New Year») уже называют одним из самых жутких и тревожных моментов этого мрачного антиутопического сериала. Фигурируют также заставка Fake News, президент США Дональд Трамп, андроид София и основатель Facebook Марк Цукерберг.

14 новогодних посланий Путина

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Финансы
Новости

Фридман прокомментировал письмо аналитика «Альфа капитала» о проблемных банках

Ведомости
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Основатель «Альфа-групп» и крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман прокомментировал письмо аналитика УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова о проблемных банках.

«Когда утром открыл РБК и увидел заголовок, я подумал: “Боже мой, сейчас такое начнется!” Я же понимал, сколь сложная ситуация была в других банках и чем грозит любое такое письмо. Неприятная была ситуация», - сказал Фридман в интервью Forbes.

При этом он отметил, что не осуждает автора письма. «В принципе, он поступил как нормальный человек и сказал клиентам то, что считает нужным: не следует вкладывать в бумаги тех или иных банков. С другой стороны, нужно же головой думать и понимать хрупкость ситуации», - считает Фридман.

Страшно неприятно получилось по отношению к коллегам, добавил он: «Мы всем звонили, извинялись». По словам Фридмана, Гаврилова выгонять не за что, но «можно как раз премии лишить», потому что он поступил «хоть и честно, но неразумно».

В августе УК «Альфа капитал» отправила действующим клиентам письмо о нестабильном положении банка «ФК Открытие», МКБ, Промсвязьбанка и Бинбанка. Автор письма - аналитик Сергей Гаврилов был вызван в ЦБ для разъяснения ситуации.

В конце августа ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие». Спустя еще несколько недель в Фонд консолидации банковского сектора отправился Бинбанк. Та же участь в декабре постигла Промсвязьбанк.

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