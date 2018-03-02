«Аэрофлот» резко сокращает план по росту самолетного парка

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Национальный перевозчик урезал планы по своему парку иностранных судов на 16 лайнеров. Андрей Гордеев / Ведомости

О планах группы «Аэрофлот», в которую входит одноименная авиакомпания и три ее «дочки» – «Россия», «Победа» и «Аврора», говорится в презентации компании к отчетности по МСФО за 2017 г. Оба документа компания опубликовала 1 марта. «Аэрофлот» не планирует получить в этом году пять новейших дальнемагистральных судов Airbus 350-900 (всего заказано 14). Тогда как еще три месяца назад эти самолеты значились в планах компании.

Кроме того, в 2018 г. «Аэрофлот» решил вывести из парка 13 самых вместительных среднемагистральных судов Airbus 321 (всего их в парке 25). Он получит пять новых А321, тогда как ранее планировал получить четыре.

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