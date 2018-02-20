«Аэрофлот» подаст в суд на помощника главы Якутии

Глава Якутии Егор Борисов Александр Рюмин / ТАСС

«Аэрофлот» намерен подать в суд на помощника главы Якутии Евгения Шигапова и взыскать с него расходы, вызванные задержкой рейса и дополнительного обслуживания самолета в «Шереметьево». Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Чиновник в пятницу, 16 февраля, был отстранен от полета за неподчинение требованиям экипажа и попытку самовольно проникнуть в кабину пилотов. Глава Якутии Егор Борисов с супругой Прасковьей Борисовой и Шигаповым явились на посадку на рейс SU1750 Москва – Якутск последними с большим количеством ручной клади. Они пытались пройти на борт без предъявления посадочных талонов, при этом выражали возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли членов экипажа и негативно высказывались в адрес авиакомпании, сообщает «Аэрофлот». Они настаивали, чтобы их пропустили в салон по служебным удостоверениям.

В итоге чета Борисовых и Шигапов все же нашли посадочные талоны и разместились на своих местах. Шигапов, увидев, что из кабины пилотов выходит сотрудник авиакомпании, оттолкнул его и попытался самовольно проникнуть в кабину, требуя личного разговора с командиром воздушного судна. Неоднократные замечания членов экипажа и требования командира воздушного судна покинуть кабину он игнорировал.

Командир решил снять Шигапова с рейса, он был передан полиции и привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В распоряжении «Аэрофлота» имеются свидетельские показания, подтверждающие деструктивное поведение пассажира, сообщает пресс-служба.

Задержка рейса составила более одного часа, отчего «Аэрофлот» понес дополнительные расходы (точный размер которых устанавливается), которые и намерен взыскать с Шигапова.

19 февраля Егоров написал на своей странице в Instagram, что конфликт возник из-за того, что сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, которые принесли позже с извинениями. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — написал Борисов, отметив, что поручил своим подчиненным «дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы» и при необходимости «подготовить исковое заявление».

Борисовы и Шигапов летели бизнес-классом, билеты в который сейчас стоят от 50 700 руб. (экономкласс – от 16 000 руб.). При этом Борисова не работает в правительстве или администрации Якутии, она возглавляет республиканское отделение общественного движения «Матери России».

Представитель правительства Якутии пока не ответил на запрос «Ведомостей», была поездка главы с супругой в Москву деловой или частной и кто оплачивал билеты бизнес-класса.

С 1 июня авиакомпании России смогут составлять черные списки пассажиров, устроивших дебош на борту или при посадке, и впоследствии отказывать им в перевозке.

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