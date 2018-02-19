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«Аэрофлот» раскрыл детали инцидента с помощником главы Якутии

Глава Якутии Егор Борисов, его супруга и помощник Евгений Шигапов при посадке на рейс «Аэрофлота» в категоричной форме отказались предъявить посадочные талоны, возмущались правилами перевозчика, а также оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. Об этом говорится в сообщении перевозчика, поступившем в редакцию «Ведомостей» в понедельник.

При этом они предъявляли свои служебные удостоверения, говорится в сообщении. Все трое пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади, отмечает «Аэрофлот». Кроме того, Шигапов попытался проникнуть в кабину пилотов и не реагировал на замечания и требования членов экипажа, сообщает «Аэрофлот». После этого его сняли с рейса и передали полиции.

Из-за этого вылет рейса SU 1750 «Шереметьево» – Якутск задержали на час, отмечает авиакомпания. Шигапова могут привлечь к ответственности по ст. 11.17 КоАП («нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»). У «Аэрофлота» есть показания свидетелей, отмечает компания.

Ранее Егор Борисов сообщил, что готов подать в суд на «Аэрофлот» из-за «неподобающего поведения» бортпроводников. Он отметил, что ему и его супруге забыли передать посадочные талоны, которые позже принесли в самолет. Однако стюардесса создала напряженность и «без всяких оснований» сняла с рейса его помощника, написал Борисов.

Помощник главы Якутии действительно ответил нецензурной бранью сотрудникам экипажа на просьбу показать посадочный талон, рассказывал «Интерфаксу» источник, близкий к группе «Аэрофлот». Однако он уточнял, что глава Якутии не имеет отношения к данному инциденту.