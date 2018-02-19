Глава Якутии прокомментировал инцидент со своим помощником на рейсе «Аэрофлота»
Глава Якутии Егор Борисов готов подать в суд на «Аэрофлот» из-за «неподобающего поведения» бортпроводников компании. Об этом написал он сам в Instagram. По его словам, после регистрации на рейс из Москвы до Якутска сотрудники «Шереметьево» забыли передать Борисову и его супруге посадочные талоны. Их принесли уже в самолет, уточняет Борисов. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», – отмечает Борисов. Случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее, добавляет он.
Московская полиция сняла с рейса помощника главы Якутии Евгения Шигапова за неподобающее поведение на борту самолета, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот». По словам собеседника агентства, во время посадки Шигапов ответил нецензурной бранью сотрудникам экипажа на просьбу предъявить посадочный талон. После этого он попытался зайти в кабину пилота. Глава Якутии также был на борту, однако «не имеет отношения к данному инциденту», уточнил источник.