«Газпром» готов расторгнуть газовые контракты с Украиной

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер в пятницу.

По его словам, Стокгольмский арбитраж, «руководствуясь двойными стандартами», принял «асимметричное решение» в споре «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа. Решение, которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушило баланс интересов сторон, заявил Миллер.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», - заявил он. Продолжение действия контрактов для «Газпрома» экономически нецелесообразно и невыгодно, констатировал он.

«Ведомости» ожидают комментариев «Газпрома».

Отправлен ли уже соответствующий пакет документов в Стокгольм, «Газпром» пока не сообщил.

«Нафтогаз» пока не получал от «Газпрома» каких-либо документов, свидетельствующих о намерении российской компании расторгнуть договоры по контрактам на поставку и транзит природного газа, сообщил «Интерфакс».

«Комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и министерства найти немедленные решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала», - сообщила «Ведомостям» официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на просьбу «Ведомостей» о комментарии в связи с заявлением Миллера.

Из-за чего спорят «Газпром» и «Нафтогаз»

Начало новому витку газового конфликта между «Газпромом» и «Нафтогазом» положило решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. 28 февраля арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. Начиная с 2009 г. «Газпром» ни разу не прокачал через украинскую трубу минимальные 110 млрд куб. м газа, прописанные в контракте. В том числе в 2009-2010 гг., когда не существовало первого «Северного потока». «Газпром» объяснял это колебаниями спроса на российский газ. Но аргументы российской компании арбитров не устроили. И недополученную «Нафтогазом» плату за транзит Стокгольм рассчитал, исходя из максимально возможных значений - $4,63 млрд. Кроме того, «Газпром» обязали до окончания действия контракта (в 2019 г.) оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

Несколькими месяцами ранее, в декабре 2017 г., Стокгольм вынес решение по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по другому контракту - о поставках газа самой Украине. С точки зрения конечных выплат решение было вынесено в пользу «Газпрома»: украинскую компанию обязали компенсировать $2 млрд. Но условия контракта Стокгольм пересмотрел, а объем обязательного к покупке у «Газпрома» газа снизил более чем в 10 раз. Основанием для этого стало «резкое ухудшение состояния украинской экономики», к чему апеллировал «Нафтогаз».

«С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд», – сообщила российская компания. С решением Стокгольма «Газпром» не согласен.

Арбитражное разбирательство по встречным искам компаний длилось несколько лет. Разрыв контрактов, о котором идет речь сейчас, тоже произойдет не мгновенно. Но косвенно под ударом могут оказаться европейские клиенты «Газпрома», которые пока получают газ в том числе по украинскому маршруту. В 2017 г. «Газпром» экспортировал рекордные 194,4 млрд куб. м газа. Из них 93,4 млрд куб. м были прокачаны именно через Украину.

Альтернативные варианты маршрутов - газопроводы «Северный поток» и «Ямал - Европа» сейчас загружены выше проектной мощности. Строительство «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» «Газпром» рассчитывает завершить к концу 2019 г.

Транзит газа в Европу идет в штатном режиме, говорит собеседник «Ведомостей» в германском минэнерго. По его словам, текущая ситуация и намерения «Газпрома», к сожалению, идут только во вред проекту строительства «Северного потока - 2». Намерение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» может снова дать и скорее всего даст повод для разговоров о ненадежности российского поставщика газа, а также о его амбициях использовать газ как политическое оружие.

Хотя сейчас конфликт находится в фазе взаимного запугивания, нельзя исключать, что в Москве в конечном счете могут прислушаться к обращению Еврокомиссии о необходимости достижении компромисса и он будет достигнут при европейском посредничестве, как это не раз уже бывало и в прошлом, полагает политолог Федор Лукьянов.

«Попытка расторгнуть газовые контракты в одностороннем порядке может сделать ситуацию неуправляемой и привести к обострению отношений между Киевом и Москвой. Очевидно, что Москва уязвлена решением Стокгольмского арбитража, и дальнейшие действия могут носить эмоциональный характер. Самый лучший вариант развития событий – переговоры в спокойном режиме – сейчас вряд ли возможен. Однако в итоге альтернативы переговорам нет – «Газпром» продолжает зависеть от Украины как от страны-транзитера, а для Украины $2 млрд валютной выручки – достаточно значимая сумма», – говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Развитие конфликта между «Газпромом» и «Нафтогазом» происходит на фоне вот уже девятый день подряд обновляемых российской компанией рекордов суточного экспорта. 1 марта «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 710,2 млн куб. м газа, а в пятницу рассчитывает экспортировать 718 млн куб. м. «Результаты более чем убедительные. Они говорят о колоссальных, уникальных возможностях, которые есть у «Газпрома», а значит, у наших потребителей в Европе. Мы – ответственный поставщик. И снова делаем то, что на европейском рынке может только «Газпром», – оперативно реагируем на резко возросший спрос и обеспечиваем потребителей необходимыми объемами газа», – сказал Алексей Миллер.

Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что арбитражный суд своим решением открыл ящик Пандоры: «Это не суд, а судилище какое-то. От этого потеряют все: и Россия, и Европа, и «Нафтогаз», и «Газпром». Кому это выгодно может быть - сами знаете».