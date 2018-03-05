Польский франчайзи KFC и Pizza Hut получит контроль в «Хлебе насущном»

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге работает около 42 пекарен facebook.com/hlebnasushny

Польский холдинг AmRest, развивающий в России по франшизе сети KFC и Pizza Hut, станет контролирующим владельцем пекарен «Хлеб Насущный» и «Филипповъ», следует из сообщения AmRest. Вместе с владеющей ими LPQ Russia он создаст новую структуру, которая будет управлять этими пекарнями.

51% новой компании будет принадлежать AmRest, а оставшиеся 49% будут у LPQ Russia. Название компании, которой будут принадлежать товарные знаки обеих пекарен, не разглашается. Стороны планируют закрыть сделку к июню 2018 г.

Сумма сделки также не раскрывается. AmRest инвестирует в новую компанию 6 млн евро для развития совместных ресторанов в России, говорится в сообщении. Представители «Хлеба насущного» и AmRest пока не ответили на запрос «Ведомостей» о параметрах сделки.

Согласно британскому реестру, основным владельцем «Хлеба насущного» и «Филиппова» является ирландский бизнесмен Тони Майер: его доля составляет от 25% до 50% (точные данные не указаны). Он купил долю в компании в декабре 2016 г.

AmRest является, по собственным данным, крупнейшим ресторанным холдингом в Центральной Европе: он развивает по франшизе закусочные и кафе KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks и др. В России AmRest развивает 154 закусочных KFC и 11 Pizza Hut, следует из информации на сайте компании.

Первое заведение «Хлеб насущный» появилось в Москве в 2007 г. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге работает около 42 пекарен.