Аптечная сеть «Озерки» бросит вызов «Магниту»

Решение запустить новый формат в Северо-Западном федеральном округе связано с сильными позициями бренда «Озерки» в регионе Евгений Разумный / Ведомости

Владелец аптечных сетей «Доктор Столетов», «Озерки», «Первая помощь» – группа компаний «Эркафарм» откроет магазины косметики и бытовой химии, рассказала «Ведомостям» гендиректор группы Анастасия Карпова.

Первые десять магазинов в формате дрогери под вывеской «Озерки» откроются до июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Их площадь будет от 170 кв. м, располагаться они будут в спальных районах по возможности рядом с метро. Также в этом году магазины появятся в Москве, Новосибирске и Краснодаре, отмечает Карпова. Но их количество не уточняет.

Решение запустить новый формат в Северо-Западном федеральном округе связано с сильными позициями бренда «Озерки» в регионе. По данным исследовательской компании «Дымшиц и партнеры», 94% взрослого населения Санкт-Петербурга знают аптеки «Озерки», 90% – посещали торговые точки. Ежемесячно в аптеках «Озерки» совершается более 3 млн покупок.

В аптеках «Озерки» мощнейший трафик, поэтому логично, что компания решила его монетизировать, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в большинстве аптек «Озерки» электронная очередь, поэтому клиенты могут скоротать время в отделе косметики и бытовой химии. Сейчас в аптеках «Озерки» средний чек - 1000 руб., в магазинах косметики и бытовой химии он будет 1500 руб., рассчитывает Карпова.

Инвестиции в новый формат «Эркафарм» не раскрывает. Открыть магазин такого формата площадью 150 000-200 000 кв. м стоит от 3,5 млн до 5 млн руб., полагает Бурмистров.

Принципиальное отличие «Озерков» от конкурентов в сегменте дрогери – наличие полноценной аптеки прямо в магазине, уточняет Карпова. Зона аптеки будет отделена и лицензирована, как того требует законодательство, отмечает она. Но у клиентов не будет создаваться ощущения «магазина в магазине». У аптек «Озерки» закрытый формат и закрытая выкладка лекарств, поэтому, вероятно, сочетать формат дрогери с аптечным в одном зале не удастся, полагает Бурмистров: аптека будет отдельно с закрытой выкладкой, а бытовая химия – открыто выложена в зале. В магазинах будет 25 000 товарных наименований, отмечает Карпова.

«Озерки» – далеко не первая сеть, которая намерена развивать формат дрогери. Наибольших успехов добился «Магнит». У ритейлера на начало года была 51 аптека и 3774 магазина бытовой химии и косметики «Магнит косметик».

Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан уже говорил, что компания планирует объединить аптеки и магазины «Магнит косметик»: «На зарубежных рынках успешно работают магазины в формате дрогери (где одновременно продаются и рецептурные лекарства, косметика и другие товары), мы смотрим в эту сторону».

Конкуренты среди магазинов бытовой химии и аптек придерживаются разных мнений по поводу такого формата. «Улыбка радуги» не планирует вводить в ассортимент лекарства и выходить на аптечный рынок, отмечает гендиректор сети магазинов «Улыбка радуги» Алексей Баулин: мотивы посещения магазинов дрогери и аптек разные - за косметикой и бытовой химией поход планируют, а в аптеке спрос вынужденный. К тому же условия хранения и логистики этих товарных групп отличаются, что увеличит операционные затраты, уточняет он. Ассоциация независимых аптек (АСНА) планирует ввести такой формат до конца 2018 г., отмечает управляющий партнер ассоциации Александр Кондратьев. Однако, по его словам, стоит совместить продажи сразу трех форматов: аптечных товаров, бытовой химии и косметики и продуктов питания, которые и составляют потребительскую корзину покупателей. «Ригла» не планирует развивать дрогери, рассказал гендиректор аптечной сети Александр Филиппов. Представитель «36,6» отказался обсуждать этот вопрос.

Представители «Ригла», «Мегафарм» и «Магнита» пока не ответили на запросы «Ведомостей».