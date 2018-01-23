Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Аптеки размагнитились

Из-за падения прибыли «Магниту» стало не до развития аптек

Отвечавший за них и магазины косметики Сергей Гончаров покинул компанию

Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и «Магнит косметик», ушел из «Магнита». Об этом рассказал его знакомый и подтвердили Гончаров и представитель «Магнита». «Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», – пояснил Гончаров, добавив, что сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями.

В 2013–2016 гг. Гончаров был директором формата «Магнит косметик». На начало его работы в эту сеть магазинов косметики и бытовой химии входило около 700 точек, она была убыточна, вспоминает Гончаров. За четыре года продажи выросли в 13 раз, EBITDA – в 22 раза, сеть стала «очень прибыльной». На конец сентября 2017 г. у «Магнита» было 3522 «Магнит косметик», их выручка за девять месяцев – 57 млрд руб. (всего «Магнита» – 851 млрд).

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