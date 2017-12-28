Крупнейшие российские ритейлеры приготовились к слияниям и поглощениям

Крупнейшие российские розничные сети приготовились к слияниям и поглощениям в новом году Depositphotos/PhotoXPress

В 2017 г. сделки в розничном бизнесе совершались в десятке крупнейших сетей – в отличие от прошлых двух лет, когда поглощались небольшие региональные сети.

«Седьмой континент» Александра Занадворова входил в десятку, но покинул и ее, и рынок: его площади заняли Х5 Retail Group, «Дикси», «Азбука вкуса» и др. «Лента» договорилась купить 22 супермаркета сибирской группы «Холидей», также входившей в десятку.

Лидер рынка, X5, продает сеть из 170 «Перекрестков экспресс» и покупает супермаркеты у «О’кей», чтобы переделать в «Перекрестки». «Магнит» обсуждал покупку площадей крупных сибирских магазинов «Красный Яр» и «Батон» – но владелец передумал их продавать.

Однако большую часть роста обеспечили не сделки, а открытия магазинов, говорят представители ритейлеров. «Основной путь развития – органический. В 2016 г. 86% магазинов открыто самостоятельно», – помнит представитель Х5, а данных за 2017 г. не приводит. «Ленте» сделки в этом году обеспечат не более 32% роста торговой площади, говорит ее представитель.

К покупкам готовы

В 2018 г. консолидация продолжится, считает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева: экспансию продолжат те же лидеры – X5 Retail Group, «Лента» и в меньшей степени «Магнит».

Консолидация станет более выраженной, уверен представитель «Ленты»: «Слабые региональные сети будут чаще поглощаться более сильными конкурентами и федеральными ритейлерами». Представитель «Дикси» соглашается: рынок идет по пути консолидации и усиления конкуренции, борьба за покупателя обострится. Но привлекательных активов для слияния или поглощения все меньше, считает представитель X5.

Недвижимая обуза

Собственная недвижимость долго считалась преимуществом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, но на высококонкурентном рынке это не так, площади могут освобождаться, может понадобиться закрыть магазин, а контроль нужен над минимальным числом ключевых точек. «Наша стратегия не подразумевает покупки недвижимости кроме уникальных точек на исключительно выгодных условиях», – подтверждает мнение аналитика представитель X5.

Способных купить недвижимость по привлекательным для продавца ценам очень мало, продолжает Бурмистров: «Лента» готова платить за недвижимость, если речь идет о крупном формате «коробки». Но история с «Седьмым континентом» выглядела уже совершенно иначе».

Список покупок

Акционеры «О’кей», основной бизнес которой – гипермаркеты, около года назад думали его продать, среди претендентов были «Ашан» и «Лента», но о цене не договорились. У группы есть еще растущий бизнес дискаунтеров «Да!», указывает Колупаева, и, если они хорошо себя покажут, это обеспечит акционерам улучшение оценки бизнеса.

Другая цель для поглощений – «Дикси», считает Deutsche Bank. Представитель «Дикси» это не комментирует. Собрание акционеров «Дикси» в конце декабря одобрило делистинг, а в ноябре «Магнит» привлек $700 млн. Может, совпадение, пишут аналитики Deutsche Bank, но предполагают сделку «Дикси» и «Магнита» – она дала бы «Магниту» 25%-ный прирост продаж и сильные позиции в Москве и Петербурге.

Финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан уверяет, что крупных сделок на повестке нет: «Собственники не готовы продавать исходя из нынешней капитализации, а платить премию тоже никто не готов».

Придется закрыть

Мешают и антимонопольные требования, продолжает Помбухчан: при любой крупной сделке придется закрыть часть магазинов, что сделает остальные объекты дороже, а покупку – нерентабельной.

Бурмистров с ним согласен и цитирует закон: ритейлеры не могут покупать и арендовать торговую площадь в границах муниципального района или городского округа, если в предыдущем финансовом году контролировали более 25% оборота местного рынка. Кое-где доли лидеров уже приближаются к пороговой, знает он: у X5 в Петербурге с учетом купленных у «О’кей» супермаркетов и в муниципалитетах Москвы.

«Infoline-аналитика» прогнозирует, что более трети новых торговых площадей в России откроет X5, около четверти – «Магнит», «Лента» – чуть более 8%. В 2017 г. крупнейшие продуктовые сети займут около 30% рынка, через пять лет – свыше 40%, считает Колупаева.

В «Ашане» и «О’кей» не ответили на запросы «Ведомостей».