Основатели супермаркетов «Виктория» избавились от доли в «Дикси»
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Ритейлер «Дикси» выкупил свои акции у основателей торговой сети «Виктория» – Владимира Кацмана и Николая Власенко, сообщило агентство RNS со ссылкой на источник со стороны продавца. Власенко подтвердил продажу акций «Дикси», но не уточнил, кому они проданы. «Надоело сидеть в активе, не приносящем дохода», - заметил он. Кацман переадресовал вопросы к представителям ритейлера, тот, в свою очередь, от комментариев отказался.
Кацман и Власенко вместе с партнером Александром Зарибко летом 2011 г. продали «Викторию» группе компаний «Дикси» за 25,6 млрд руб. Треть суммы была оплачена акциями покупателя; на троих Кацман, Власенко и Зарибко получили 13,1% в «Дикси». Зарибко спустя год продал свой пакет.
Суммарно Кацман и Власенко, по словам последнего, владели около 7% акций ГК «Дикси», бумаги они продали по 340 руб. за акцию. Таким образом, за весь пакет они могли выручить порядка 3 млрд руб. Сделка состоялась в конце сентября-начале октября, уточняет RNS. 25 сентября-6 октября одна акция «Дикси» стоила 312-340 руб.
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