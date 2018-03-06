«Победа» судится с Росавиацией, чтобы избежать задержек рейсов

Чтобы получить допуск Росавиации на вторую глиссаду, надо утвердить у регулятора программу подготовки экипажей Марина Лысцева / ТАСС

Иск лоукостера «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») к Росавиации Московский арбитражный суд начнет рассматривать 12 марта. Авиакомпания требует признать незаконным отказ регулятора рассматривать «Программу подготовки к выполнению взлетов в аэропорту Геленджик с магнитным курсом 008 градусов», говорится на сайте суда. «Победа» хочет получить разрешение на второй курс вылета из Геленджика, говорят два человека, близких к разным сторонам процесса.

Зачем это «Победе»?

Аэропорт Геленджика входит в холдинг «Базэл аэро» Олега Дерипаски. В 2017 г. обслужил 304 000 пассажиров. Сейчас здесь один курс захода на посадку и вылета – со стороны моря. Но из-за сильных ветров он часто недоступен и аэропорт закрывается, рассказали топ-менеджеры трех авиатранспортных компаний.

А посадку со стороны гор, не зависящую от погоды, Росавиация не разрешает, говорит один из собеседников. Поэтому не менее 20% прибывающих к Геленджик рейсов вынуждены уходить на запасной аэродром в Анапу, добавляет он. Если отменяется вылет, то самолет может застрять в аэропорту на пару суток, отмечает собеседник. Между тем в 2017 г. «Победа» стала мировым рекордсменом по налету на Boeing 737 – ее суда летали по 15-16 часов в сутки.

Представители «Победы» и Росавиации от комментариев отказались. «Победа» сейчас в Геленджик не летает, один рейс в сутки из «Внуково» начнет выполнять с 1 июня.

«Победа» борется за свой график и оборачиваемость судов, но это вопрос безопасности, – рассуждает федеральный чиновник. – При альтернативном курсе через 500 м после взлета надо резко уходить вверх из-за горы, но все ли пилоты «Победы» способны на такой маневр?»

В мире много аэропортов с более сложными условиями, говорит главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий. Например, непальский Катманду со всех сторон окружен горами, а не с одной, как Геленджик.

Какие шансы?

Чтобы получить допуск Росавиации на вторую глиссаду, надо утвердить у регулятора программу подготовки экипажей. Но программу «Победы» Росавиация в октябре 2017 г. не стала рассматривать, следует из иска «Победы» (с копией ознакомились «Ведомости»). «Базэл аэро» поддерживает идею открытия второго курса, он поможет увеличить трафик, говорит представитель холдинга.

«Иск неоднозначен, его разрешение во многом будет зависеть от стратегии ответчиков, выбора ими аргументов. С одной стороны НОТАМ (временные поправки в сборник аэронавигационной информации, на основании НОТАМ о временном запрете вылетов из Геленджика Росавиация не стала рассматривать программу "Победы") носит информационно-разъяснительный характер и не является нормативным документом. К тому же, программа подготовки экипажа утверждается бессрочно, а период действия НОТАМ не регламентирован. Поэтому можно сделать вывод, что у Росавиации не было оснований для отказа. Однако суд может согласиться и с аргументами ответчика», - говорит руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов,

«Правовая позиция Росавиации по данному вопросу неизвестна, о перспективах данного иска можно будет делать выводы после того, как станут известны доводы ответчика», - говорит партнер компании «НАФКО-консультанты» Ирина Мостовая.

От автомобиля до авиакомпании: что называют «Победой»