Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: «Победа» предпочитает воздух земле
Авиакомпания «Победа» эффективнее всех в мире эксплуатирует самолеты Boeing 737
Лайнеры лоукостера находятся в воздухе по 15–16 часов в сутки
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Самолеты «Победы» на земле проводят всего восемь часов в сутки
Максим Стулов / Ведомости
Вэтом году «Победа» стала мировым лидером по показателю среднего налета на самолетах Boeing 737. Он составляет 15–16 часов в сутки на судно, говорится в отчете «ВТБ капитала» со ссылкой на топ-менеджеров материнской компании «Победы» – «Аэрофлота». Представитель лоукостера цифры подтвердил, уточнив, что данные о рекордном налете получены от Boeing. Представитель Boeing это подтвердил.
Средний налет на судно – важный показатель в гражданских авиаперевозках. Чем больше самолет летает, тем больше денег зарабатывает, повышая операционную эффективность перевозчика и, наоборот, снижая стоимость летного часа.
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