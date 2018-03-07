«Газпром» отверг обвинения в нарушении решения Стокгольмского арбитража

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев Евгений Егоров / Ведомости

«Не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую», – сказал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в ответ на требования «Нафтогаза» возместить убытки, причиненные отказом возобновить поставки газа на Украину.

1 марта «Газпром» сообщил, что не имеет возможности начать прямые поставки газа «Нафтогазу», так как компании до сих пор не согласовали дополнительное оглашение к действующему контракту. Без такого документа «очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», цитировались в сообщении слова Медведева. Всю предоплату, внесенную за газ, который Украина собиралась купить в марте, «Газпром» вернул, уточнялось в сообщении.

«Нафтогаз» возврат предоплаты подтвердил, но при этом обвинил «Газпром» в невыполнении решения Стокгольма. «Они [«Газпром»] не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take-or-pay», – говорил предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Кроме того, вынужденный в срочном порядке компенсировать возникший дефицит газа «Нафтогаз» переплатил за него 34%, говорил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Контракт на поставку газа на Украину «Газпром» и «Нафтогаз» заключили в январе 2009 г., но в 2014 г. его условия стали предметом разбирательства в Стокгольмском арбитражном суде. В ноябре 2015 г. «Нафтогаз» прекратил прямые закупки российского газа, после чего все потребности Украины в импорте обеспечивал за счет реверсных поставок из стран ЕС.

Цитата из письма председателя правления «Нафтогаза» Коболева от 29 декабря 2017 г., опубликованная «Газпромом» «Для корректного понимания и исполнения вынесенного финального решения по делу V2014/78/80 требуется его подробное обсуждение сторонами Контракта с целью достижения однозначности толкования принятых Трибуналом условий, а также действий сторон, направленных на его исполнение. Очевидно, что результатом такого обсуждения должна стать корректировка отдельных статей Контракта и подписание соответствующего дополнительного соглашения, позволяющего сторонам Контракта выполнить в полном объеме свои обновленные с учетом решения Трибунала обязательства. В отношении новых предварительных счетов по Контракту – Компания видит возможным их оплату и начало отбора газа после того, как условия Контракта будут полностью адаптированы с учетом указанного выше финального решения Трибунала».

В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» возобновить закупки у «Газпрома», но снизил обязательные к покупке по условию «бери или плати» объемы газа в 10 раз - с 41,6 млрд до 4 млрд куб. м в год. Сумму исковых требований «Газпрома» арбитры снизили с $37 млрд до $2 млрд и пересмотрели формулу цены поставок, обязав российскую компанию привязать ее к ценам на европейских хабах.

Новую цену «Нафтогаз» считает «привлекательной», говорил Коболев. Но с возобновлением закупок российского газа украинская компания не спешила. «Окончательное понимание, кто кому сколько должен и как и когда состоятся расчеты между сторонами, появится, вероятно, не раньше февраля», – говорил Витренко, имея в виду решение арбитров по условиям транзитного контракта.

Решение по транзитному контракту Стокгольм вынес 28 февраля. «Газпром» назвал его «асимметричным» и заявил, что будет защищать свои интересы. Но отказ в начале поставок с 1 марта для «Нафтогаза» явно стал неожиданностью. Поданную словацкому газотранспортному оператору Eustream заявку на реверсные поставки Украина накануне снизила в пять раз. Образовавшийся в результате дефицит суточных поставок Коболев оценивал как «около 10 млн куб. м», министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщало о дисбалансе в 15-20 млн куб. м в сутки. Компенсировать его за счет запасов в украинских ПХГ было невозможно: из-за морозов отбор из хранилищ уже находился на максимальном уровне.

2 марта правительство Украины сообщило, что в целях экономии газа часть ТЭЦ будет переведена на резервные виды топлива (преимущественно мазут), а также что будет приостановлена работа части учебных учреждений. «О завершении кризисной ситуации и переходе в штатный режим работы с 7 марта 2018 г.» советник главы минэнергоугля Максим Белявский сообщил вчера.

К кризису с поставками газа на Украину привела «непоследовательность украинской стороны», считает Александр Медведев. «Нафтогаз» «видит возможным их [предварительных счетов за поставки] оплату и начало отбора газа после того, как условия контракта будут полностью адаптированы», цитирует Медведев письмо Коболева, датированное 29 декабря 2017 г.

Текст дополнительного соглашения «Газпром» получил от «Нафтогаза» в феврале 2018 г., сообщил Медведев. Но он «не полностью соответствовал окончательному арбитражному решению от 22.12.2017, а также содержал ряд дополнительных условий, которые «Газпром» согласовать не готов», сообщил Медведев. Также из слов Медведева следует, что документы «Нафтогаз» прислал уже подписанными со своей стороны. Исходя из этого можно предположить, что «дополнительные условия» «Нафтогаз» добавил в проект соглашения либо в уведомительном порядке, либо заранее понимая, что подписано в таком виде оно не будет.

О каких именно дополнительных условиях идет речь, Медведев уточнять не стал. Представитель «Газпрома» на этот вопрос «Ведомостям» также не ответил.