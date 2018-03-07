Почему в газовой войне нет победителя

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Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. Алексей Миллер, предправления «Газпрома»

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» – кричал герой Георгия Вицина в комедии «Кавказская пленница». Побившую все рекорды советского проката картину Леонид Гайдай снял в 1966 г. В том же году инженер-геолог-геофизик Владимир Цыбенко открыл Уренгойское месторождение – самое крупное у «Газпрома».

Введенный с помпой в 1984 г. экспортный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород сейчас известен как «украинский маршрут». А условия контрактов от 2009 г. на транзит по этой трубе и поставки в саму Украину уже который год являются причиной конфликта между «Газпромом» и его украинским визави НАК «Нафтогаз». А все потому, что они были заведомо невыполнимы.

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