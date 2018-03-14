«Газпром» разместил в Лондоне облигации на 750 млн евро

Как раз в это время Тереза Мэй объявляла о разрыве отношений с Россией

В этом году «Газпром» второй раз выходит на рынок внешних заимствований Сергей Портер / Ведомости

Пока премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявляла в парламенте о разрыве отношений с Россией, «Газпром» там же, в Лондоне, размещал евробонды. Спрос европейских инвесторов (в том числе британских) на 8-летние облигации «Газпрома» в три раза превысил предложенные 750 млн евро. Процедура размещения проводилась в районе Мэйфэйр, менее чем в двух километрах от Вестминстерского дворца, где в это время выступала премьер-министр.

По мере поступления заявок ориентир доходности снижался трижды – с начальных 2,875% годовых он опустился до 2,5%, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков. В какой-то момент спрос на бумаги превышал предложение втрое, а «с окончательными параметрами размещения книга заявок была переподписана в два раза», отметил он.

Было подано 180 заявок от инвесторов, цитирует «Интерфакс» руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» (соорганизатор размещения) Андрея Соловьева. В результате большую часть еврооблигаций (70,1%) выкупили инвесторы из стран континентальной Европы, в том числе 37,6% - из Германии, сообщает «Прайм». На долю британских инвесторов пришлось около 5% выпуска.

Перед этим «Газпром» размещал бонды в евро в ноябре 2017 г., семилетние облигации также на 750 млн евро были проданы под 2,25% годовых. Доля инвесторов из континентальной Европы составила около 48%, а британских - около 7%.

«Общий объем еврооблигаций эмитента в евро составил 5,9 млрд евро, – отметил Шулаков. – Размещение прошло с исторически минимальным для «Газпрома» спредом к среднерыночным свопам - 167 базисных пункта. Прошлогодний выпуск размещен со спредом 178 б. п.».

В этом году «Газпром» второй раз выходит на рынок внешних заимствований. 28 февраля концерн разместил пятилетние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45% годовых. Всего на рынках капитала «Газпром» в этом году рассчитывает привлечь рекордные 417 млрд руб. (около $7 млрд), следует из материалов компании.

Средства нужны «Газпрому» на рекордную же инвестпрограмму - на 2018 г. она принята в размере 1,27 трлн руб.

Независимо от политической повестки «Газпром» все это время был и, вероятно, останется одним из самых низкорисковых российских заемщиков, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Высокий интерес инвесторов к долговым бумагам компании лишь свидетельствует об их уверенности, что альтернативы «Газпрому» как крупнейшему поставщику газа на европейский рынок в среднесрочной перспективе не существует», - предполагает Маринченко.