Тереза Мэй начала с высылки дипломатов и прекращения контактов с Россией

Мэй не исключила, что в Великобритании может быть принят закон, аналогичный американскому «акту Магнитского», которым будут введены санкции против определенного круга российских должностных лиц Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в среду о мерах в отношении России, принятых вследствие отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Мэй, из Великобритании будут высланы 23 российских дипломата, связанных с разведкой, двусторонние контакты будут заморожены, а члены британской королевской семьи и правительства не будут посещать летом чемпионат мира по футболу в России. Премьер пообещала также начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией, и ее государственные активы, если «появится свидетельство того, что они могут быть использованы для того, чтобы угрожать жизни или собственности граждан Великобритании».

Кроме того, Мэй не исключила, что в Великобритании может быть принят закон, аналогичный американскому «акту Магнитского», которым будут введены санкции против определенного круга российских должностных лиц. При этом премьер оговорилась, что полный разрыв с Россией не отвечает интересам Великобритании. Лондон также инициировал заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом со Скрипалем: по словам Мэй, лидеры ближайших союзников – США, Франции и Германии – поддерживают позицию Великобритании по поводу инцидента.

Мэй заявила, что нападение с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок» может означать возможность существования в России незадекларированной программы по созданию химоружия.

Наш ответ Мэй

МИД России осудил объявленные Мэй меры, назвав их «беспрецедентно грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами». Ответные меры не заставят себя ждать, пообещал МИД. Все химическое оружие в России уничтожено, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Те вещества, о которых говорила Мэй, даже не производились в последние годы советской программы химического оружия, поэтому их и не надо было уничтожать, говорит человек, близкий к российскому Минобороны.

«То ли зашкалили подлость и цинизм высшей власти в бывшей когда-то великой Британии, то ли эту высшую власть разводят как дурака на четыре кулака», – написал в Facеbook председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Объявленные Мэй меры нельзя назвать умеренными, полагает редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, хотя высылку дипломатов можно считать в такой ситуации рутинным и предсказуемым шагом. Но никто не обещал, что этим все и исчерпывается, а некоторые меры еще не конкретизированы, подчеркивает эксперт, например, усиление контроля над гражданами России может означать что угодно, вплоть до конфискации их активов. Неизвестно и содержание нового закона – вполне возможно, что он будет включать неприятные для России нормы, так что, похоже, заявление Мэй – только начало, резюмирует Лукьянов.

Чем это грозит России?

Меры, о которых объявила Мэй, неприятны, но не фатальны, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Самое главное – дверь для диалога не полностью закрыта: она призакрыта, но не захлопнута». Он полагает, что на фоне давления на Мэй со стороны парламента, СМИ и общественности ситуация могла быть и хуже и возможности для контактов остаются. Но, возможно, британцы сделали первый залп, чтобы посмотреть на реакцию России и дальше принимать решение о деэскалации или эскалации, допускает Кортунов. Кроме того, британское руководство, возможно, чувствует, что юридически его позиция не идеальна – во всех высказывания Мэй есть элемент модальности. Видимо, эксперты не могут сказать, что у них нет сомнений в том, что это спецоперация госструктур России и что вещество создано в России, полагает Кортунов. В то же время он не ожидает, что перед выборами Москва будет демонстрировать гибкость в ответ на британские действия, однако «надо следить за риторикой Кремля и смотреть, будет ли она зажигательной или примирительной – это покажет, хотят ли стороны развивать конфликт дальше или постараются его купировать».

По мнению собеседника в правоохранительных органах, заявление Мэй о проверке частных самолетов может быть связано с тем, что отследить отъезд предполагаемых подозреваемых через обычные аэропорты британским правоохранителям не удалось. Поскольку Юлия Скрипаль имеет российское гражданство, не исключено, что в России будет возбуждено уголовное дело по факту покушения на нее, полагает собеседник, но вряд ли в сложившейся ситуации возможно сотрудничество между российскими и британскими правоохранителями.

В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина, Ольга Чуракова и Алексей Невельский