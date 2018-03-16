Japan Tobacco купит компанию «Донской табак»

Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд рублей В. Баранов / Ведомости

Один из крупнейших табачных производителей в мире Japan Tobacco Inc. (JTI) покупает российский «Донской табак», говорится в сообщении японской компании. Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд руб., или около $1,6 млрд.

«Это поглощение показывает наше стремление укрепить позицию лидера в России. На протяжении нескольких лет этот рынок был опорным для роста выручки группы. Сделка увеличит нашу долю на рынке до примерно 40% и немедленно скажется на прибыли», – сказано в пресс-релизе группы.

«Донской табак» – четвертый среди крупнейших табачных компаний в России и самый крупный табачный производитель на рынке, не принадлежащий до сих пор глобальным корпорациям. Два других лидера рынка – Philip Morris и BAT.

JTI в пресс-релизе пишет, что доля «Донского табака» на рынке России – примерно 7%. Его основные бренды – «Донской табак», Kiss и Play. «Донской табак» входит в группу «Агроком» ростовского бизнесмена, экс-депутата Госдумы (2003-2012 гг.) Ивана Саввиди. Производственные мощности составляют 45 млрд сигарет ежегодно, указано на сайте компании. EBITDA в 2016 г. – 4,4 млрд руб.

Гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий подтвердил сделку. Это, по его словам, решение взвешенное и продуманное, переговоры и подготовка сделки велись более года. «С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке, – отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей - стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются», - добавил он.

Сапотницкий добавил, что «Агроком» сфокусируется на других масштабных проектах – производстве упаковки, мясопереработке, девелопменте.

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