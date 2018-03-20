Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148

Вероятно, это связано с конструктивными недостатками, выявленными при расследовании катастрофы 11 февраля

Всего в парке Минобороны 12 Ан-148 (и еще три заказаны) Е. Кузьмина / Ведомости

Ространснадзор предписал всем российским авиакомпаниям приостановить полеты на самолетах Ан-148. «Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются», - заявил «Интерфаксу» руководитель ведомства Виктор Басаргин. Он пояснил, что решение принято после внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии». «Есть замечания к персоналу, к производителю... После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать», - отметил Басаргин.

«Саратовским авиалиниям» предписано прекратить полеты всех самолетов (помимо Ан-148 у нее есть пять Як-42 и два Embraer E-195).

По словам источника «Ведомостей» в Минобороны, решение Ространснадзора, очевидно, вызвано выявленными в ходе расследования авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» конструктивными недостатками. По всей видимости, теперь разработчик машины - украинский «Антонов» - должен выработать меры по устранению этих недостатков, и возврат разрешения на полеты будет возможен после их устранения.

Речь идет о всех российских лайнерах Ан-148. Всего в парке Минобороны - 12 Ан-148 (и еще три заказаны), четыре машины находятся в Специальном летном отряде управделами президента России, по две машины в авиации ФСБ и МЧС. У гражданских эксплуатантов в России девять самолетов (пять у авиакомпании «Ангара» и четыре у «Саратовских авиалиний») - вдвое меньше, чем в государственной авиации. Кроме того, пять Ан-158 (удлиненный вариант Ан-148) эксплуатирует кубинская авиакомпания Cubana (в летном состоянии в конце прошлого года находился один) и еще один - у северокорейской авиакомпании Air Koryo.

По итогам проверки «Саратовских авиалиний» Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля, сообщил «Интерфакс». В ходе проверки были выявлены нарушения, говорил представитель Росавиации, не уточнив их характер.

Датчики и катастрофа

11 февраля в Раменском районе Московской области разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК, расследует все авиационные происшествия в России) сообщил, что причиной падения Ан-148 стали неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов - датчики обледенели из-за выключенной системы их обогрева.

Примерно через две с половиной минуты после взлета Ан-148 датчики скорости командира и резервный начали показывать разную скорость полета, заявил МАК. Когда расхождение в показаниях достигло 30 км, прозвучала приборная команда «Сравни». После того как команда прозвучала второй раз, экипаж отключил автопилот и взял управление на себя. Еще через полминуты показания главного датчика скорости вовсе обнулились, резервный показывал 540–560 км/ч. Но и эти показания стали падать вплоть до 200 км/ч и ниже - в этот момент самолет стал снижаться и на шестой минуте полета врезался в землю на скорости около 800 км/ч.

Когда падает скорость, то инстинктивная реакция летчика – уйти вниз, так как пикирование позволяет набрать скорость, объясняет кандидат технических наук Вадим Лукашевич (цитата по «Новой газете»). Правда, непонятно, почему судно снижалось так долго, так как показатель высоты работал нормально. Видимо, перед самым столкновением с резервного датчика скорости потоком воздуха сдуло лед и он выдал правдивые показания - 800 км/ч, рассуждает Лукашевич.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»