Как Ан-148 появился в России

Самолет Ан-148 – вещь недели Марина Лысцева/ТАСС

11 февраля на взлете в Подмосковье разбился второй за историю эксплуатации самолет Ан-148 – теперь это был гражданский лайнер «Саратовских авиалиний», поэтому количество жертв этой катастрофы было на порядок больше предыдущей – 71 человек. Первая трагедия случилась 5 марта 2011 г.: при полете с аэродрома завода-производителя, Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), экипаж значительно превысил допустимую скорость для данной высоты (по официальной версии, некорректно сработало его радиоэлектронное оборудование), отчего самолет разрушился в воздухе. Тогда погибли все шесть членов экипажа.

Расследование причин катастрофы в Подмосковье только началось, рассматриваются разные версии – не только технических неполадок, – поэтому Росавиация не приостанавливает эксплуатацию данного типа. Самолет был сертифицирован в России, значит, формально модель отвечает всем требованиям безопасности. На каждое гражданское судно сама Росавиация выдает сертификат соответствия типа, подтверждая тем самым возможность безопасных полетов.

Правда, эксперты вспоминают, что вначале Ан-148 была свойственна такая страшная «детская болезнь», как самопроизвольное отключение двигателя при высоком уровне осадков. Но происходило это уже на земле, проблему удалось быстро ликвидировать. Есть более страшная история, говорят собеседники «Ведомостей»: однажды из-за некорректной работы систем управления Ан-148 с пассажирами практически падал несколько километров, но экипаж, к счастью, сумел избежать крушения.

Ан-148 – первый самолет, разработанный в постсоветский период странами бывшего СССР: создал машину украинский госхолдинг «Антонов», в 2005–2015 гг. самолеты производили украинские заводы, с 2009 г. по украинской лицензии – ВАСО. Существует мнение, что налаживание производства в Воронеже было одним из политических проектов периода российско-украинской дружбы, а прекращается производство в этом году как раз потому, что дружбы больше нет.

Ан-148 был создан в период рыночной экономики и остался самолетом для внутреннего потребления: в России у частных авиакомпаний было только 10 Ан-148 из 31 выпущенного воронежскими авиастроителями. Большинство эксплуатируют госорганы – ВВС РФ, МЧС, специальный летный отряд «Россия» управделами президента. Модели украинского производства называются Ан-158, они летают на самой Украине, несколько штук ушло в Северную Корею и на Кубу. Более передовые авиационные державы предпочитают региональные джеты производства Embraer и Bombardier. Российский проект затевался в расчете на госкомпанию «Аэрофлот» и заказ им 30 судов, напоминает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Но в итоге тендер «Аэрофлота» выиграла отечественная разработка – самолет Sukhoi SuperJet 100: первые 30 штук поставлялись «Аэрофлоту» в 2011–2016 гг., поставка еще 20 началась в 2017 г. SSJ100 уже выпущено больше 150, тогда как Ан-148 без госзаказчика остался совсем уж локальной историей. 31 Ан-148 за девять лет производства – это примерно объем годового производства SSJ100 при удачной конъюнктуре.

Правда, у Ан-148 есть существенное преимущество перед SSJ100 и тем более иностранными аналогами: в нем нет импортных западных комплектующих, поэтому для МЧС и Минобороны он незаменим, силовые структуры летают только на 100%-ной отечественной технике, летный отряд «Россия» очень мало закупает импортных судов – только для особо привередливых чиновников. Например, Дмитрий Медведев предпочитает европейские вертолеты Augusta Westland.