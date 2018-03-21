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«Роснефть» и Eni не нашли углеводородов в Черном море

«Мария-1» осталась бесплодной
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«Роснефть» и итальянская Eni провели бурение оценочной скважины «Мария-1» и не обнаружили коммерческих запасов углеводородов на Западно-Черноморском участке, сообщает Reuters. Подтвердить это «Ведомостям» пока не удалось. Бурение проводилось на глубину 6 км с использованием полупогруженной установки Scarabeo-9, пишет Reuters.

«Роснефть» завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины «Мария-1» на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Черного моря, отметил представитель «Роснефти». По его словам, полученные результаты «внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений в российской акватории Черного моря». «Роснефть» планирует провести тщательную геологическую обработку полученных материалов и продолжить поисково-разведочные работы на лицензионных участках, говорит он.

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