«М.видео» покупает «Эльдорадо»
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Крупнейший продавец бытовой техники и электроники «М.видео» сообщил, что соберет внеочередное собрание акционеров, чтобы одобрить условия покупки 100% конкурента «Эльдорадо». Обе компании контролирует группа «Сафмар» Микаила Гуцериева, но они не объединены.
В конце 2016 г. «Сафмар» сначала договорился о покупке ритейлера «Эльдорадо» у чешских компаний PPF и EMMA Capital, а спустя неделю – и о приобретении 57,7% «М.видео» у его основателя и нынешнего президента Александра Тынкована, а также Павла Бреева и Михаила Тынкована. Весь «М.видео» для сделки с «Сафмаром» тогда был оценен примерно в $1,26 млрд, продавцы контрольного пакета получили около $726 млн. Условия сделки с «Эльдорадо» стороны не раскрывали; гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров стоимость бизнеса «Эльдорадо» с учетом долга оценивал в момент сделки в 26 млрд руб.
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