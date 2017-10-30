«Эльдорадо» пришлось отказаться от планов продавать все – от электроники до сантехники

Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: «Эльдорадо» подстроится под «М.видео»

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Два года назад сеть «Эльдорадо» решила стать универсальным магазином и сильно расширила ассортимент, но новый собственник хочет вернуть все на круги своя М. Стулов / Ведомости

Эльдорадо» решило стать «мультикатегорийным» ритейлером в 2014 г. при прошлых владельцах – чешских PPF Group Петера Келлнера и Emma Capital Иржи Шмейца. Менеджмент сети тогда ссылался на зарубежный опыт: например, американские дискаунтеры Target продают одежду, товары для дома и отдыха, парфюмерию, некоторые продовольственные товары. С 2015 г. в «Эльдорадо» начали появляться товары для детей, дома, инструменты, корм для животных, косметика, мебель и даже раковины с унитазами.

В 2016 г. «Сафмар» Михаила Гуцериева и его родственников купил «Эльдорадо», а затем и лидера рынка «М.видео». Предполагалось, что на базе этих двух компаний и ранее приобретенной «Техносилы» появится объединенный «Сафмар ритейл». Бренд «Техносила» в середине 2017 г. покинул рынок, а осенью начались изменения в «Эльдорадо».