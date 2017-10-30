«Эльдорадо» пришлось отказаться от планов продавать все – от электроники до сантехники
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Эльдорадо» решило стать «мультикатегорийным» ритейлером в 2014 г. при прошлых владельцах – чешских PPF Group Петера Келлнера и Emma Capital Иржи Шмейца. Менеджмент сети тогда ссылался на зарубежный опыт: например, американские дискаунтеры Target продают одежду, товары для дома и отдыха, парфюмерию, некоторые продовольственные товары. С 2015 г. в «Эльдорадо» начали появляться товары для детей, дома, инструменты, корм для животных, косметика, мебель и даже раковины с унитазами.
В 2016 г. «Сафмар» Михаила Гуцериева и его родственников купил «Эльдорадо», а затем и лидера рынка «М.видео». Предполагалось, что на базе этих двух компаний и ранее приобретенной «Техносилы» появится объединенный «Сафмар ритейл». Бренд «Техносила» в середине 2017 г. покинул рынок, а осенью начались изменения в «Эльдорадо».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}