Выручка «М.видео» выросла из-за исправления ошибки отчетности и спроса на крупную технику

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Российский рынок бытовой техники и электроники вырос за полгода на 2% в штуках, по данным GfK Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.видео» нарастил продажи за январь - июнь 2017 г. на 0,6% до 83,36 млрд руб. без НДС, говорится в неаудированном отчете компании по МСФО.

Валовая прибыль «М.видео» составила 20,9 млрд руб. (+5,6%), ее рентабельность выросла на 1,2 п. п. до 25,1%. Рентабельность показателя EBITDA поднялась на 0,2 п. п. до 5,5%, а чистая прибыль - на 19,2% до 2,5 млрд руб.

К концу первого полугодия российский рынок техники и электроники немного оживился после сокращения в начале года, отметил президент «М.видео» Александр Тынкован (его слова приводятся в сообщении компании). На основные группы товаров, по словам Тынкована, цены снизились после укрепления рубля, это сказалось на росте покупательской активности к лету.