Компания Гуцериева объяснила скорую продажу крупного пакета «М.видео»

«Сафмар» хочет поддержать полноценный free-float ритейлера С. Николаев / Ведомости

Основной акционер крупнейшего продавца техники и электроники в России «М.видео» - группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева - объяснила, зачем в ускоренном режиме продала на Московской бирже 24,66% ритейлера на этой неделе.

«Мы изначально были нацелены на сохранении публичного статуса компании с полноценным free-float [бумаги в свободном обращении] для более эффективной работы и соответствия высоким стандартам корпоративного управления», - рассказал «Ведомостям» представитель группы.

Сделка по продаже доли в «М.видео» была проведена, как только появилась такая возможность, говорит он: как с точки зрения состояния рынков капитала, так и с точки зрения готовности по завершению добровольного выкупа акций. «Сафмар» ориентировался на рекомендации банка - организатора сделки по срокам размещения - «ВТБ капитала», добавил он.

«В любом случае контрольный пакет в размере около 57,68% остается за группой «Сафмар», - подчеркнул представитель группы. Остальные акции в свободном обращении.

На базе «М.видео» и купленного ранее другого ритейлера техники и электроники, «Эльдорадо», «Сафмар» хочет создать объединенную компанию «Сафмар ритейл».

Lagranolia Holdings, входящая в «Сафмар», продала 24,66% ритейлера в ускоренном режиме: 26 июля вечером ритейлер объявил о предложении инвесторам, а к 10 утра 27 июля продажа была завершена. За пакет в ритейлере акционер выручил 17,95 млрд руб. Такой же пакет «Сафмар» приобрел в результате оферты миноритариям за 17,7 млрд руб. - о закрытии этой сделки «М.видео» сообщила за несколько часов до объявления о SPO.

Акции «М.видео» у структуры «Сафмара» покупали локальные инвесторы, фонды из Великобритании и континентальной Европы, говорил «Ведомостям» представитель «ВТБ капитала».

У участников финансового рынка такая сделка вызвала вопросы. Разница в цене была минимальна, продавец потратился на услуги организатора новой сделки, говорил управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров. Это, как и ускоренный сбор заявок, может указывать на то, что размещение могло быть техническим, допускает Цупров. Срочная перепродажа могла понадобиться, если для выкупа пакета у миноритариев компания занимала деньги в банке и сейчас их потребовалось срочно вернуть, либо для финансирования других сегментов «Сафмара», предполагал управляющий директор BCS Global Markets Алексей Куприянов.