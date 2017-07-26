Гуцериев продаст на бирже четверть «М.Видео»

Это размещение станет одним из крупнейших за последние годы

Предлагаемый инвестором пакет может оцениваться в 19,24 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Структура группы «Сафмар» продает 24,66% ритейлера «М.Видео» в ходе SPO, следует из сообщения ритейлера.

Lagranolia Holdings Limited, принадлежащая «Сафмару» Михаила Гуцериева, уведомила ритейлера о намерении продать приблизительно до 44,33 млн обыкновенных акций компании, сказано в ее сообщении. Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами. Все средства от сделки пойдут продавцу, «М.Видео» не получит денег от продажи доли.

На закрытие торгов 26 июля на Московской бирже одна акция «М.Видео» стоила 431,7 руб. Таким образом, предлагаемый инвестором пакет может оцениваться в 19,24 млрд руб. Сделку организует «ВТБ капитал», цена продажи акций будет определена по завершении построения книги заявок.

В настоящее время доля участия «Сафмара» в капитале «М.Видео» - приблизительно 82,34%. В случае продажи доля «Сафмара» будет составлять приблизительно 57,68%.