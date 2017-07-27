Семья Гуцериева выручила 17,95 млрд рублей от продажи доли в «М.Видео»

Михаил Гуцериев Е. Разумный / Ведомости

Контролирующий акционер «М.Видео» продал 24,66% ритейлера по 405 руб. за акцию на Московской бирже, сообщил ритейлер. Это составляет дисконт в размере 6% к цене акции на закрытие торгов предыдущего дня на Московской бирже. Продавец - структура группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева Lagranolia Holdings. За пакет в ритейлере она получит 17,95 млрд руб. Этот пакет группа получила после проведенного обратного выкупа бумаг у миноритариев сети.

О том, что «М.видео» проводит SPO, компания сообщила 26 июля ночью. Денег «М.видео» не получит, все средства достанутся Lagranolia Holdings, предупредил ритейлер. Акции были предложены международным инвесторам путем ускоренного формирования книги заявок.

В апреле семья Гуцериева купила 57,7% акций «М.видео» у ее основателя Александра Тынкована и его партнеров. На базе «М.видео» и купленного ранее другого ритейлера техники и электроники, «Эльдорадо», новый владелец хотел создать «Сафмар ритейл».

Сейчас у «Сафмара» приблизительно 82,34% акций «М.видео», говорится в сообщении сети. Остальное находится в свободном обращении. После продажи доля «Сафмара» снизится до 57,68%.

В июне сын основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и кандидат в совет директоров «Сафмар ритейла» Саид Гуцериев говорил, что группа на тот момент не определилась, как поступит с двумя основными брендами – «Эльдорадо» и «М.видео». «Будет ли это «Эльдорадо» - территория низких цен», а «М.видео» более премиальным брендом, еще точно не знаем. Два бренда будут конкурировать, будем стараться достигать максимальной стоимости через разделение костов и за счет масштабирования», - говорил он «Интерфаксу».