Крупнейший российский порт получил претензии по налогам на 9,4 млрд рублей
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Налоговая по итогам проверки, которая длилась 15,5 месяца и завершилась 28 декабря прошлого года, пришла к выводу, что Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в 2014-2015 гг. нарушил налоговое законодательство и не доплатил налогов на 6,95 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном в четверг бухгалтерском отчете НМТП по РСБУ за 2017 г. В акте налоговой проверки говорится, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пени.
В отчете не уточняется, по каким налогам возникли претензии у ФНС. Проверяющие переклассифицировали обязательства НМТП, возникшие в предыдущие проверенные налоговыми органами периоды, говорится в отчете. «Ведомости» направили запросы в ФНС и НМТП. В отчете порта говорится, что он готовит возражения на выводы проверяющих. Рассмотрение материалов выездной проверки назначено на 12 апреля.
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