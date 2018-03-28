Инициатив Еврокомиссии недостаточно для ограничения «Северного потока – 2»

Сейчас регулирование морских газопроводов в Европе находится в компетенции стран – членов ЕС, на территорию которых приходят трубы Nord Stream 2

В документе, датированном 26 марта («Ведомости» ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердил европейский чиновник и сотрудник компании, участвующей в одном из европейских газовых проектов), эксперты указывают на несколько правовых коллизий, которые возникнут, если поправки Еврокомиссии в Газовую директиву будут утверждены.

Газовая директива – основополагающий документ энергетического законодательства Европы. Поправки распространяют нормы директивы на морские газопроводы, входящие на территорию Европы из третьих стран. Законопроект даст Еврокомиссии право требовать разделения функций поставщика и транзитера и допуска к трубе третьих сторон. Если документ будет утвержден, он может сказаться на проекте газопровода «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Сейчас регулирование морских газопроводов в Европе находится в компетенции стран - членов ЕС, на территорию которых приходят трубы. По договоренности со странами-поставщиками газа и при наличии межправительственного соглашения такие трубопроводы могут быть выведены из-под действия энергетического законодательства Европы. Основанием для этого может быть защита интересов инвесторов, напоминают юристы, но в проекте поправок это не учтено.

Утверждение поправок в текущей редакции ограничит суверенные права государств ЕС. От них потребуется не просто ревизия действующих межправительственных соглашений, но их расторжение при первой же возможности, пишут юристы Совета, а заключение новых будет находиться уже в компетенции Евросоюза.

Вынося на обсуждение проект поправок, Еврокомиссия включила в него исключения почти для всех существующих проектов. Но «объективные критерии для исключений», равно как «механизм контроля» и « сроки их предоставления», в тексте законопроекта не определены, говорится в заключении юристов. Фактически поправки дают возможность сохранять действующий режим регулирования для уже построенных труб неограниченное количество времени, что само по себе противоречит законодательству. Единственное ограничение для подобных преференций – они не должны «наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка газа в ЕС или обеспечению безопасности ЕС». Подобная формулировка дает очень большую свободу для трактовки. Это нарушает один из ключевых принципов европейского права – соблюдение единообразия в применении, пишут юристы.

В начале марта юридическая служба Совета ЕС передавала Еврокомиссии первую часть заключения на проект поправок в Газовую директиву. В нем юристы обращали внимание на противоречия между законопроектом и тем, как верховный суд ЕС трактует статьи Конвенции ООН о морском праве. Евросоюз не обладает юрисдикцией для распространения требований энергетического законодательства на трубопроводы, пересекающие исключительную экономическую зону государств-членов, писали тогда юристы, основанием для этого не могут служить даже соображения о повышении безопасности поставок.

Заключение юридической службы Совета ЕС носит экспертно-рекомендательный характер. Для вступления в законную силу проект поправок должен быть утвержден Европарламентом и Советом ЕС. Цель Еврокомиссии – принять их до конца 2018 г., говорил в сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Но в своей законотворческой деятельности, напоминают юристы, «институты ЕС <….> обязаны не превышать пределов необходимого для достижения поставленных целей». «Недостатки, вызванные этим [утверждением любых законов в ЕС], не должны быть непропорциональными целям», но оценки последствий утверждения поправок в Газовую директиву Еврокомиссия не подготовила», – констатируют они.

Пуск второй ветки газопровода «Северный поток»