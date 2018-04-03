«Аэрофлот» подключит пассажиров к интернету за 1000 рублей
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Тендер «Аэрофлота» на оснащение 81 узкофюзеляжного самолета Airbus 320 и 321 оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии WiFi, а также на оказание услуг связи в течение 3,5 года выиграла компания «Стэк.ком», говорится на сайте госзакупок. Начальная цена контракта была $57,5 млн, в документации не сообщается, сколько было претендентов на контракт. «Стэк.ком» предложила цену в $52,6 млн, с ней заключен контракт, сказал менеджер «Аэрофлота».
На широкофюзеляжных дальнемагистральных судах «Аэрофлот» давно продает доступ в интернет: на Airbus 330 трафик стоит от $5 за 10 Мбайт до $50 за 150 Мбайт, на Boeing 777 – от $5 за 10 Мбайт до $40 за 100 Мбайт, говорится на сайте компании. Теперь эта услуга появится и на других самолетах авиакомпании.
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